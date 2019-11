Tulisiipi toi hämeenlinnalaiselle JP Koskiselle toisen Finlandia-ehdokkuuden

Hämeenlinnalaisen Juha-Pekka Koskisen romaani Tulisiipi on yksi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaista. Ehdokkuus on tuotteliaalle kirjailijalle toinen, sillä hänen romaaninsa Ystäväni Rasputin oli ehdolla vuonna 2013.

Miltä ehdokkuus maistuu, Juha-Pekka Koskinen?

– Hyvältähän se maistuu. Toisaalta kirjailija on työnsä tehnyt siinä vaiheessa, kun kirja ilmestyy. Sen jälkeen ei ole enää mitään tehtävissä, loppu on muitten käsissä.

Olitko yllättynyt vai osasitko odottaa ehdokkuutta?

– Tämän kirjan kohdalla oli vähän sellainen tunne, että saattaa tulla ehdokkuus. Olen ollut muutamilla messuilla Tulisiiven kanssa, ja lukijat ovat tulleet kiittämään. Sehän on poikkeuksellista, sillä suomalaiset eivät yleensä kiitä, suomalainen kiitos on hiljaisuus. Siksi on tullut tunne, että kirja on koskettanut ihmisiä.

Olit ehdokkaana myös vuonna 2013. Eroavatko tunnelmat ensimmäisestä kerrasta?

– Nyt tietää jo, mitä on odotettavissa. Ja lisäksi voi ajatella niinkin, että yksi ehdokkuus voidaan laskea sattuman piikkiin, mutta kun valitsijat vaihtuvat, niin toinen ehdokkuus kertoo siitä, ettei kaikki ehkä ollutkaan sattumaa.

Mikä kirjassa on sellaista, mikä toi ehdokkuuden?

– Tarinassa on monia tasoja ja se jättää lukijalle tunnejäljen, se jää mieleen vaivaamaan. Kun olen keskustellut kirjasta lukijoiden kanssa, moni on sanonut, että kirjan teemat ja tapahtumat ovat jääneet mieleen pyörimään ja jotkut ovat halunneet lukea sen heti uudestaan.

– Kirja ilmestyi vasta elokuussa, ja palautteen määrä on siihen nähden aika poikkeuksellista. Suurin osa kirjoista myydään isänpäivän ja joulun välisenä aikana, ja palaute tulee usein vasta myöhemmin, mutta tästä on alkanut tulla heti.

Minkälaiseen lukijakuntaan kirja vetoaa?

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että lukijakunnasta suurin osa on aina naisia. Mutta esimerkiksi kirjamessuilla miehet tulivat juttelemaan ja kertoivat, että ovat lukeneet tai lukivat Tulisiipeä parhaillaan.

Miten kovassa seurassa teoksesi painii?

– Kova porukkahan tässä on kyseessä, mutta lopputulosta en lähde arvuuttelemaan. Kaikki teokset ovat hyviä, mutta eri tavalla, ja siksi kyse on lopujen lopuksi siitä, mikä ketäkin miellyttää. Kirjallisuutta on vaikea arvioida, kun se ei ole pituushyppyä.

Mitä voitto sinulle merkitsisi?

– Voittamista en ole ajatellut, mutta toisihan se työrauhaa. Aika on rahaa, mutta raha on myös aikaa. Silloin olisi eri tavalla mahdollisuus keskittyä tuleviin projekteihin.

Muuttaisiko voitto tulevaisuudensuunnitelmia?

– Minulla on aika tarkat suunnitelmat siitä, mitä kirjoitan lähivuosina, enkä usko, että voitto vaikuttaisi siihen. Mutta esiintymisiä varmaankin tulisi lisää. Niitä olen aiemmin karsinut, sillä käytän aikani mieluummin kirjoittamiseen kuin esiintymiseen.

Mitä sinulla on tällä hetkellä vireillä?

Ensi syksynä Likeltä ilmestyy uusi romaani, jonka viimeistelen ensi vuoden alkupuolella. Murhan vuosi -sarjassa ilmestyy myös uusi kirja, joka on jo valmis.

Viime vuonna Finlandia-palkinnon voitti Olli Jalonen. Asettaako hänen voittonsa paineita saman kaupungin pojalle?

– En usko, että lokaatio tässä vaikuttaa, en ole sillä tavalla ajatellut.

Lue myös: Kirja-arvio: JP Koskisen Tulisiipi kertoo julmasta, mutta kauniista maailmasta

Amerikasta Neuvosto-Karjalaan

Koskiselta on aiemmin ilmestynyt muun muassa useita historiallisia romaaneja sekä lastenkirjoja. Tulisiipi on kasvukertomus pojasta, jonka unelmia ovat lentäminen ja vapaus. Hänen perheensä kuuluu niihin amerikansuomalaisiin, jotka lähtivät suuren laman jaloista Neuvosto-Karjalaan rakentamaan työväen paratiisia.

Koskisen Tulisiipi valittiin juuri myös Suomalaisen Kirjakaupan Vuoden kirjaksi. Valinnan tekevät kirjakauppaketjun työntekijät.

Merja Ylä-Anttila valitsee voittajan

Kaunokirjallisuuden Finladia-palknnosta kilpailee kuusi teosta. Ehdokaskirjat ovat Monika Fagerholmin Ven dödade bambi? / Kuka tappoi bambin? (Teos), JP Koskisen Tulisiipi (Like), Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like), Mikko Rimmisen Jos se näyttää siltä (Teos), Pajtim Statovcin Bolla (Otava) ja Johanna Venhon Ensimmäinen nainen (WSOY).

Ehdokaskirjat valitsi lautakunta, jonka jäsenet ovat Ilmi Villacís , Anne Ikonen ja Rimbo Salomaa .

Lopullisen voittajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila . Palkinto julkistetaan 27. marraskuuta.

Lue myös: Juha-Pekka Koskinen virittää uusimmassa romaanissaan tulisiivet ja lentää Neuvostoliittoon

Jutun otsikkoa muokattu 7.11.2019 klo 11.23.