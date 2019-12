Tuntematon sotilas ei päässyt mitaleille – Kriitikot valitsivat 2010-luvun parhaat kotimaiset elokuvat

Myös päättyvän vuosikymmenen merkittävimmät suomalaiset rock-albumit on listattu.

Näinä päivinä eletään niitä aikoja, jolloin listataan päättyvän vuosikymmenen merkkitekoja: parhaita niitä ja näitä. Elokuvakriitikot ja elokuvatoimittajat ovat esimerkiksi valinneet 2010-luvun parhaan kotimaisen fiktioelokuvan.

Se ei ole yleisön suosikki Tuntematon sotilas vaan J uho Kuosmasen Hymyilevä mies. Vuonna 2016 ensi-iltaan tullut elokuva kertoo tarinan nyrkkeilijä Olli Mäen elämästä.

Kakkoseksi 34 kriitikon raati nosti Miia Tervon tänä vuonna valmistuneen Auroran ja kolmoseksi Aleksi Salmenperän Jättiläisen vuodelta 2016.

Sen paremmin Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas (2017) kuin Aki Kaurismäen Le Havre (2011) tai Toivon tuolla puolen (2017) eivät yltäneet mitalisijoille.

PMMP oli ykkönen albumeissa

Vuosikymmen tärkeimmät kotimaiset rock- ja pop-albumit listattiin jo marraskuussa Soundi-lehden äänestyksessä. Valinnoista vastasi 60 musiikkitoimittajaa.

Kärkeen nousivat PMMP:n Kovemmat kädet (2005), Liekin Korppi (2003) ja Riston Aurinko aurinko plaa plaa plaa (2006).