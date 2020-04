Turun linnan historia lumosi ranskalaisen Jonathan Rendan, joka vertaa koronakriisiä mustan surman aikaan

Opaskierroksillaan Turun linnassa Jonathan Renda, 40, puhuu muun muassa mustasta surmasta eli rutosta, joka kylvi tuhoa Euroopassa keskiajalla. Tai puhui, kunnes koronavirus laittoi kaikille yleisökierroksille stopin.

Nykytilanne saa Rendan mietteliääksi. Kriisi yllätti ja muutti arjen kertaheitolla.

– Kaikesta tieteestä, tiedosta ja teknologiastamme huolimatta olemme samassa tilanteessa kuin keskiajalla, jota yleensä halveksutaan, hän pohtii.

– Yli 700 vuotta mustan surman jälkeenkin ainoa tapa pysäyttää tauti on laittaa ihmisiä karanteeniin ja eristää heitä.

Toki terveydenhuolto, hygienia ja lääketiede ovat valovuosien päässä keskiajasta. Nykyään myös ymmärretään tautien leviäminen ja voidaan tutkia viruksia ja bakteereja. Keskiajalla tätä tietoa ei ollut, vaan esimerkiksi ruton kuviteltiin olevan jumalan rangaistus.

Rutto tappoi 1300-luvun puolivälissä jopa 30 – 50 prosenttia Euroopan väestöstä muutamassa vuodessa. Suomi ilmeisesti säästyi taudilta. Rutto levisi tuhoisasti myös myöhempinä vuosisatoina.

Käsitys keskiajasta kielteinen

Vaikka rutto on synkkä esimerkki, Renda painottaa, että käsityksemme keskiajasta on usein liian kielteinen.

Rendan mukaan ajattelemme usein, että historia on edistystä: ”pimeästä” keskiajasta renessanssiin ja valistuksen ajasta teolliseen vallankumoukseen ja nykyaikaan.

Renda ei kuitenkaan usko, että olemme sen parempia kuin keskiajan ihmiset.

– Meillä on väärä kuva keskiajasta. Ihmiset olivat puhtaita ja syötiin esimerkiksi tuoretta lihaa. Keskiajalla tehtiin hienoja asioita kuten linnoja ja patsaita, hän huomauttaa.

”On tärkeää oppia historiasta”

Rendalla ei ole historioitsijan koulutusta, mutta hän on opiskellut historiaa yliopistossa. Oma kiinnostus on saanut hänet perehtymään Turun linnan historiaan niin, että hän tuntee hallitsijat ja heihin liittyvät tarinat.

– On tärkeää oppia historiasta. Pidän siitä, että voin yhdistää historiaa ja nykyaikaa.

Erityisesti Turun linnan keskiaikainen kappeli on Rendalle tärkeä paikka. Puupatsaat kertovat Suomen katolisesta menneisyydestä.

Myös renessanssiajan historia kiinnostaa Rendaa. Hän näkee Turun linnan hallitsijasukujen tarinoissa samankaltaista valtataistelua kuin fantasiasarjassa Game of Thrones.

Esimerkiksi Kuninkaansalin seiniltä vierailijaa katselevat kuninkaat ja kuningattaret, joihin liittyy monta herkullista tarinaa. Renda mainitsee esimerkiksi Aadolf Fredrikin syöneen itsensä kuoliaaksi.

Tosin sokkeloisen linnan läpi kuljettuaan turistit tuppaavat olemaan jo aika väsyneitä siihen mennessä, kun päästään Kuninkaansaliin.

– Jos matkailijaryhmä vielä jaksaa, haluan kertoa heille myös renessanssista, Renda sanoo.

– Ilman tätä osaa kierros ei ole täydellinen.

Renda naurahtaa, että tuntee nykyään paremmin Suomen kuin kotimaansa Ranskan historian. Moni kierrokselle osallistunut turkulainenkin kävijä on tullut kertomaan, että ei tiennyt niin paljon omasta historiastaan.

Wanderlust toi Suomeen

Rendan omat juuret ovat Italiassa: hänen äitinsä suku tulee Pohjois-Italiasta ja hänen isänsä muutti Ranskaan Sisiliasta lapsena. Renda syntyi Pohjois-Ranskassa lähellä Belgian rajaa Tourcoing-nimisessä, noin 100 000 asukkaan kaupungissa.

– Esi-isäni eivät ole Asterixeja vaan enemmän Caesareita, hän vitsailee.

Kotikieli oli ranska, sillä hänen lapsuudessaan korostettiin Ranskaan sopeutumista. Koulussa moni tuli muualta: samalla luokalla oli lapsia Italiasta, Puolasta, Espanjasta, Pohjois-Afrikasta ja Belgiasta.

Renda kokee, että hänen oma kulttuurinsa on ranskalainen.

– Parikymppisenä minuun iski matkakuume, wanderlust. Halusin nähdä uusia paikkoja, joihin niin moni ei matkustanut.

Hän on esimerkiksi toiminut Slovakiassa henkilökohtaisena avustajana, opiskellut tshekkiä Brnon kaupungissa, ollut harjoittelussa Unkarissa ja opiskellut myös Kiinassa Sichuanissa.

– Yritin aina oppia paikallista kieltä, jotta pärjäisin arkisissa tilanteissa.

Turku vai Kotka?

Suomeen Renda päätyi Erasmus-vaihdon kautta 2002. Häntä houkutteli eksoottinen maa, jonka koulujärjestelmää oli kehuttu. Kahdesta vaihtoehdosta, Turusta ja Kotkasta, hän valitsi Kotkan, sillä se näytti kartalla olevan lähellä kiehtovaa Pietaria.

Vaihtovuosi venähti moneksi vuodeksi. Renda opiskeli tradenomiksi ja opiskeli suomea aikuiskoulutuskeskuksessa.

Kotkassa hän tapasi nykyisen vaimonsa Vanjan, joka on kotoisin entisen Jugoslavian alueelta. He muuttivat Turkuun, kun Renda sai opiskelupaikan Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Jonathan Renda Ikä: 40 Syntynyt: Tourcoingissa Ranskassa Asuu: Turussa Perhe: Vaimo ja kaksi tytärtä Lempiharrastuksia: Tennis, pöytätennis, kitaransoitto, juuri nyt yhdessäolo perheen kanssa

Turussa Renda kääntyi ortodoksiksi. Hän lauloi ortodoksisen kirkon kuorossa, mutta joutui lopettamaan ääniongelmien takia. Musiikki ja museot ovat hänelle rakkaita harrastuksia.

Nyt perheessä on kaksi pientä tyttöä, joista vanhempi on kaksivuotias ja nuorempi vasta kymmenen kuukauden ikäinen. Vaimo on tällä hetkellä äitiysvapaalla työpaikastaan.

Miten matkailuala toipuu koronasta?

Kotona puhutaan niin ranskaa kuin serbiä. Renda kertoo ymmärtävänsä ja puhuvansa myös suomea, mutta haastattelu tehdään englanniksi väärinymmärrysten välttämiseksi.

– Töiden löytäminen on vaikeaa, jos ei puhu täydellistä suomea. Myös omien kontaktien puute tekee Suomessa työn löytämisestä vaikeaa, hän sanoo mutta lisää samaan hengenvetoon, ettei halua valittaa.

Töitä on aina löytynyt jostain, mutta pätkissä. Syksystä asti Renda on siis työskennellyt Turun linnassa, jossa hän on saanut vetää ranskankielisiä opastuskierroksia.

Tulevaisuus on nyt auki, sillä kukaan ei tiedä, miten matkailu toipuu koronakriisistä.

”Esi-isäni eivät ole Asterixeja vaan enemmän Caesareita.”

Renda toivoo saavansa tehdä oppaan töitä jatkossakin. Hän on myös harkinnut oman yrityksen perustamista.

Muualle Renda tuskin on lähdössä, vaikka hän on asunut niin pitkään ulkomailla, että tuntee välillä olevansa jonkinlaisessa välitilassa.

– Pidän Turusta ja sen kulttuurista ja historiasta. Tämä on vähän klisee, mutta siellä koti, missä perhe.

Juuri nyt Renda perheineen yrittää nauttia yhteisestä ajasta, varovasti ja vastuullisesti mutta paniikkia välttäen. Välillä he käyvät haukkaamassa raikasta ilmaa.

– Kun kirjastot, museot ja liikuntapaikat ovat kiinni, lasten viihdyttäminen on vaikeampaa kuin yleensä, mutta ainakin voi vielä nauttia Suomen kauniista luonnosta.

Koronakriisi vaikuttanut sukuun

Jonathan Rendan sukua asuu Italiassa ja Ranskassa. Koronakriisi on vaikuttanut hänen sukulaistensa arkeen rajusti.

Renda kertoo, että hänen kummitätinsä asuu Milanossa ja joutuu pysymään kotona. Kotiin joutuu jäämään myös hänen siskonsa Ranskassa, koska koulut sulkeutuivat sielläkin.

– Tilanne on vaikeampi isälleni, joka käy töissä Belgian puolella.

Isä joutuu todistamaan liikkumisoikeutensa rajalla virallisella työnantajalta saadulla todistuksella.

Renda pohtii, että Ranska reagoi tilanteeseen verrattain myöhään, mutta voimakkaasti.

– Ranskan presidentti Emmanuel Macronhan vertasi tilannetta sotaan. Se tuntui rajulta meistä, jotka emme ole eläneet sota-aikaa, mutta ehkä tarvitsemme nyt vahvoja sanoja.

Renda pohtii, että nykytilanne voi saada ihmiset miettimään uudestaan kulutustottumuksiaan ja matkailutapojaan. LM-HäSa