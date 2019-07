Tuuloksen Ruuttanäyttämöllä päästään tänä kesänä poikamiesten kylään

Tuuloksen Ruuttanäyttämöllä tänä kesänä esitettävä Simo Perämäen Akattoman kylän onni -näytelmä kertoo nimensä mukaisesti poikamiesten asuttamasta kylästä. Miten näytelmä on valittu kesäteatterin ohjelmistoon, ohjaaja Petri Liski? – Meillä toimii talvikaudet...

