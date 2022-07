Tuuloksen Suolijärvi inspiroi taiteilijoita tälläkin vuosisadalla

Tuuloksen Suolijärvi on inspiroinut taiteilijoita Kimmon Gallerian tämänkesäisessä näyttelyssä. Suolijärvi-teemainen näyttely on esillä 11. heinäkuuta saakka. Kimmon Galleria sijaitsee osoitteessa Toivaalantie 125. Sinne on Tuuloksen kirkolta noin kaksi kilometriä. Näyttely on pystytetty sukutila Rapoon navettagalleriaan, joka on avoinna joka päivä kello 12–18. Esillä on maalauksia, veistoksia, valokuvia ja käsitöitä yhteensä 16 taiteilijalta. He ovat kotoisin...