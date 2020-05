Tyttären kylpytakki oli kirjailija Tuutikki Tolosen perheen painajainen, kunnes siitä tuli kirjan hahmo

Tuutikki Tolonen liikkuu kirjoissaan reaalimaailman ja fantasioiden ovesta edestakaisin. Kansainvälistä menestystä saanut mörkösarja päättyy – kai – kolmanteen osaansa. Tänä keväänä alkaneen uuden sarjan päähenkilö on salaperäisiä unia näkevä Agnes.

Lapsena se on voimakkaimmillaan: tunne siitä, että raja reaalitodellisuuden ja jonkin muun välillä on jossain lähellä. Ja ehkä portin maailmojen välillä voi löytää.

Tai niin kuin kirjailija Tuutikki Tolonen sanoo: lapsena ei ole varmaa, mikä on totta ja mikä outoa väreilyä.

Tolosen oma tuotanto liikkuu tällä väreilevällä rajalla ja sen molemmilla puolilla. Mörkövahti-kirjan aloittamassa sarjassa eletään ydinperheen lähiöarkea kerrostalossa mutta myös seikkaillaan maan alla mörköjen ja noitien seuduilla.

Vastikään ilmestynyt Agnes ja unien avain puolestaan kertoo pikkukaupunkiin muuttaneesta Agnes-tytöstä, joka alkaa nähdä outoja unia hopearasiasta ja siihen sopivasta avaimesta.

Agnes elää nykyajassa mutta tarina sukeltaa pikkukaupungin menneisyyteen. Teos on tunnelmaltaan herkempi ja salaperäisempi kuin toiminnallinen ja huumoripitoinen mörkösarja. Tunnelmaa tukevat Kati Vuorennon henkäyksenomaiset kuvat.

Agnes oli alun perin Tolosen yritys kirjoittaa kummitustarina.

– Tykkään kummitusjutuista. Olen kerännyt niitä vuosikausia ja vetänyt kummitusjuttutyöpajoja. Yritin ja yritin kirjoittaa kummitustarinaa, mutta sitten tajusin, että se, mistä varsinaisesti pidän, on mysteerin tuntu.

Agnes on uuden sarjan avausosa. Se ei ollut alkuperäinen tarkoitus.

– Minulla on tapana vahingossa jättää tarina sellaiseen kohtaan, että siitä voisi luontevasti alkaa seuraava osa. Auki jää asioita, joista haluaa tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, hän nauraa.

Samoin kävi Mörkövahdin kanssa. Tolonen ei käsikirjoitusta aloittaessaan suunnittele kuin käsillä olevaa kirjaa, mutta sitten tarina vie. Syntyi Mörköreitti. Kolmatta osaa ei etenkään pitänyt tulla, mutta tänä keväänä ilmestyi Mörköviesti.

– Kuljeskelin sanomassa, ettei kolmatta mörkökirjaa tule. Kouluvierailuilla alkoi kuitenkin toistua kommentti, että kolmas osa tarvitaan, koska niin moni kysymys jää auki. Esimerkiksi noidista ja vanhasta Runar Kallista haluttiin lisää tietoa, Tolonen kertoo.

– Minun mielestäni tarina oli valmis, mutta aloin tehdä toiveista muistiinpanoja. Innostuin. Kun Tammelta sitten kysyttiin, eikö kolmatta osaa voisi tulla, myönsin, että olin jo itsekseni kirjoittanut sitä aika pitkälle. Nyt tarina on kuitenkin valmis. Luulisin.

Hän on itse suuri kirjasarjojen ystävä. Ne jos mitkä auttavat lapsia löytämään lukemisen. Kun tarinamaailma on tuttu, jatko-osaan on helppo tarttua.

– Sarja myös mahdollistaa henkilöiden kehittelyn pidemmälle.

Kirjailija ei niinkään keksi kuin poimii. Tolonen saa ideoita tarkkailemalla ympäristöään ja muokkaamalla sen tarjoomuksia.

– Vähän kuin improvisaatiossa hyväksyn jonkin oudon asian ja päätän, että tämä on totta.

Joskus kouluvierailujen kuulijat pettyvät, kun jokin hillitön yksityiskohta ei olekaan peräisin kirjailijan mielikuvituksesta. Tällainen esimerkki on mörkösarjassa esiintyvä puhuva, oraakkelimainen kylpytakki.

– Tyttärelläni oli alle kouluikäisenä mielikuvitusystävänä kylpytakki, joka päätti, milloin tytär nousee kylvystä. Se oli todellinen ongelmatyyppi. Kun laitoin sen tarinaan, siitä tuli nopeasti suosikkihahmoni. HÄSA