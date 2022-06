Unten hevoset asuvat kesän Riihimäellä – Jenni Tieaho tekee yhtä ekologista veistosta noin vuoden

Hevoset tuovat omanlaistaan tunnelmaa Riihimäen taidemuseon edustalle tänä kesänä. Esillä on kuvanveistäjän ja ympäristötaiteilijan Jenni Tieahon kaksi veistosta sarjasta Yövieras. Teokset ovat osa siuntiolaisen Tieahon 23-vuotista ympäristö- ja ekotaidetuotantoa. Hän on käyttänyt luonnonmateriaaleja ja paljon aikaa. Yksi teos on valmistunut noin vuodessa. Kolmimetristen teosten materiaaleina on käytetty terästä, puuta ja maitohorsman “syysvillaa”. Yövieraat kuvaavat...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja