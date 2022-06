Riihimäen kaupunginmuseon uuden näyttelyn pääosassa ovat kaupungin 155 puistoa

Millaisia puistoja Riihimäellä on historian saatossa ollut? Millainen oli esimerkiksi paikkakunnan ensimmäinen puisto, jo lähes sata vuotta sitten kadonnut asemapuisto? Tämän kertoo Riihimäen kaupunginmuseon vasta-avattu näyttely Muistojen puistoja. Esillä on valokuvia ja tietoja niin asemapuistosta kuin muistakin puistoista, joita Riihimäellä riittää. Se on esillä aina Riihimäki-päivään eli 11.9. saakka. Puistoissa voi rentoutua, oleskella, ulkoilla, virkistyä...