Uusi tanssiesitys tulee taidemuseoon Riihimäellä - Koreografikolmikko tarttui aikaan

Tanssitaiteilijat Suvi Kajaus, Riku Koskinen ja Sini Mäenpää tuovat uuden tanssiteoksensa ensiesityksen Riihimäen taidemuseoon. Hetki ennen huomista -teoksen ensi-ilta on keskiviikkona 15. syyskuuta. Esityksiä on syyskuun loppuun asti keskiviikkoisin. Koreografia on syntynyt yhteistyössä kolmen tanssijan kesken. Teos tarttuu liikekielen kautta aikaan. – Tartuntapinnalla on mennyt, nykyisyys ja huominen, joihin jokaisen tanssijan persoona tuo oman tulkintansa…

