Uusi teatterinjohtaja tulee yleisön eteen – Kertoo suunnitelmistaan ja haluaa tutustua hämeenlinnalaisiin

Hämeenlinnan teatterin uusi johtaja Anna-Elina Lyytikäinen on yleisön tentattavana tiistaina 26. huhtikuuta. Teatterin yleisölämpiössä kello 18 alkava tilaisuus on osa teatterin Taiteilijatapaamiset -sarjaa. Lyytikäinen kertoo tulevista suunnitelmistaan, mutta toivoo myös itse tutustuvansa hämeenlinnalaisiin. Tilaisuus on maksuton ja sen juontaa näyttelijä Henna-Maija Alitalo. Kotimaisen draaman puolestapuhuja Helmikuun alusta teatterin johtajaksi valittu Lyytikäinen on aloittanut työnsä osa-aikaisesti,...

