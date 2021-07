Uusi tekstiilitaide jykevöittää paikkaansa taiteen osa-alueena: Uutos-näyttely ottaa 2020-luvun yhteiskunnan suurennuslasin alle

Tekstiilitaiteesta ja sen eri tekniikoista on moneksi. Yhdessä teoksessa virkkaus ja solminta saavat roskapussit muuttamaan muotoaan iloisenvärisiksi kukiksi, toisessa taas lanka muotoutuu nurmikoksi, joka pyrkii ottamaan vallan kaikesta. Tekstiilitaiteen monipuolisuus korostuukin Uutos-näyttelyssä, joka on Forssan museon Galleria Moletissa esillä elokuun alkuun saakka. Uutos-näyttely on Uuden tekstiilitaiteen yhdistyksen Uute ry.n ensimmäinen yhteinen näyttely. Se esittelee…