Suosittelen-sarja: Uuteen Muumimuseoon mahtuu myös leikki

Kun Tampereen pääkirjaston alakerrassa pitkään asunut Muumilaakso siirrettiin taidemuseon alakerran kautta Tampere-taloon, olin skeptinen.

Metson alakerta oli hämyisä ja vähän ahdas. Siellä kelpasi muumien ja hemulien lymytä. Miten Tampere-talon valkoiseen avaruuteen muka sopisi uusi Muumimuseo?

No kuulkaa hyvin sopii! Muumimuseo on hämyisä ja avara. Silti se on täpösen täynnä Tove Janssonin piirustuksia, luonnoksia ja Tuulikki Pietilän rakentamia kuvaelmia.

Toisin sanoen vihdoin Tampereen taidemuseolle lahjoitettu runsas kokoelma mahtuu esille.

Museon sydän on edelleen ihmeellinen jättipienoismalli Muumitalosta kellarinovineen ja vinttisoppineen. Sitä voisi tutkia tunteja.

Museo on ylipäätään niin yksityiskohtainen ja laaja, että kokoelma kannattaa ottaa haltuun kahdella tai useammalla eri käynnillä ja aloittaa kierros silloin eri suunnasta.

Tila mahdollistaa nykyaikaisen museon lisähauskuudet, jotka sopivat Muumeille hienosti. Yläkerrassa on koppi, johon astuessa näkee itsestään takaseinässä varjokuvan omintakeisena Muumilaakson hahmona.

Tarjolla on myös kiikari, jolla voi tähystellä merimaisemia, ja portaissa myös liikuskelee joku näkymätön… Vuodenajatkin museossa vaihtuvat.

Uusi Muumimuseo on kaksikerroksisen tilansa ansiosta toimivampi kuin edelliset versiot. Muumi-teeman kannalta on tärkeää, että mukaan mahtuu myös leikki.