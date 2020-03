Vaikka artisti tekisi striimiä, se ei korvaa adrenaliinia – Samae Koskisen nettikeikat jäänevät yhteen

Sipulikeitto porisee kattilassa taustalla, kun Samae Koskinen vastaa puhelimeen mökillä Kemiönsaaressa. Riihimäkeläislähtöinen laulaja-lauluntekijä on vetäytynyt sinne kirjoittamaan uutta musiikkia.

Vetäytyminen oli jo aiemmin suunniteltu, mutta nyt viikko-ohjelmaa eivät riko keikkamatkat. Koronavirusepidemia on peruutti Koskisen esiintymiset tältä viikolta.

– Tällä viikolla olisin ollut neljä päivää täällä ja kolme päivää keikoilla, mutta nyt ei tarvitse huolehtia keikoista, Koskinen summaa.

Hän ei näe esiintymisten peruuntumiselle vaihtoehtoja. Koronavirusepidemian kanssa ei ole leikkimistä.

– Jos asiantuntijat sanovat, että jotain tehdään, niin sitten tehdään niin. Se ei jätä jossiteltavaa. Tässä on kyse vakavasta asiasta. Ymmärrän, miksi tehdään varotoimia, että ihmiset viettäisivät aikaa hetken enemmän omissa oloissaan.

Keikkamyyjä Olli Vartiaisen mukaan osa Koskisen esiintymisistä on peruttu, mutta päätöstä koko kevätkiertueen perumisesta ei ole vielä tehty. Tilanne elää myös viranomaisilta tulevien linjausten ja ohjeiden mukaan.

Ala ottaa osumaa

Koskinen suhtautuu pakolliseen keikkataukoon tyynesti, vaikka pahimmillaan se merkitsee hänelle omien sanojensa mukaan kymmenien tuhansien eurojen lovea.

– Olen viime vuodet painanut niin paljon konsertteja, etten tule olemaan hirveässä pulassa, Koskinen sanoo.

– Ala kyllä ottaa osumaa ja todella lujaa. Varsinkin keikkamyyjillä, tekniikan väellä ja freelance-muusikoilla on todella kurjaa.

Tiukkaan tilanteeseen syntyi reaktiona viikonloppuna Koronakonsertit-sivusto, jonka välityksellä on ryhdytty levittämään netin välityksellä kuvattuja keikkoja.

Myös Koskinen striimasi lauantaina keikan omalle Facebook-sivulleen. Se oli yhden miehen tuotanto, jossa hän viritti kännykkänsä ja hieman valoja työhuoneensa kanssa samassa rakennuksessa olevaan hotelli Jollas89:n saliin.

– Tein sen fanien takia. Jossain vaiheessa ajattelin, että tekisin nettiliven jokaista peruttua keikkaa kohti, mutta todennäköisesti jätän ne tähän yhteen, hän sanoo.

– Olen sen verran kyyninen, että niiden (nettikeikkojen) määrä rupeaa kohta olemaan niin suuri, että parin viikon päästä ne kokevat inflaation.

Vaikka keikkapaikat ovat nyt kiinni, nettilivet tarjoavat faneille mahdollisuuden nähdä suosikkinsa silti. Nyt on syntynyt myös erilaisia kanavia, joissa verkkokeikoista peritään pääsymaksuja.

– Esiintyjän vinkkelistä ja kuluttajan näkökulmasta en usko, että se tulee korvaamaan elävän yleisön edessä tehtävää hommaa. Siinä ei ole adrenaliinia eikä yhteisöllisyyden tuntua, mutta tämä on the next best thing, toiseksi paras vaihtoehto. Ihminen löytää erilaisia tapoja toimia, Koskinen arvioi.

Aikaa perheen kanssa

Tällä tietoa yleisötapahtumat on peruttu pääosin toukokuun loppuun asti. Kesä on luonnollisesti erittäin merkittävää aikaa sekä artisteille että yleisölle.

Koskisellakin jokainen viikonloppu kesältä on buukattu – hänen kalenterinsa on siivottu keikoista vain jalkapallon EM-kisojen kohdalta, kun Suomi on ensimmäistä kertaa mukana miesten arvoturnauksessa. Kisojen siirtäminenkin on nyt tapetilla.

– En osaa olla huolissani, koska en voi itse vaikuttaa tähän mitenkään, Koskinen järkeilee.

Hän haluaa nähdä myös kolikon kääntöpuolen. Tilanne antaa mahdollisuuden ihmisille kääntää fokusta muihinkin arvoihin, kuten yhdessäoloon. Niin myös Koskisella itsellään.

– Ne ajat, jotka olisin auton ratissa ja lavalla, saan olla nyt lasten ja vaimon kanssa.

Metropoleista mökille

Biisinteossa mökillä hänen seuranaan on nyt kuitenkin vain koira. Tilanne on uudenlainen.

– Usein olen tehnyt kappaleita niin, että kävelen miljoonakaupungissa ja imen siellä energiaa ihmisistä. Nyt olen ensimmäistä kertaa mökillä, ja tuntuu, että tulee parempaa jälkeä. Olen hurjissa fiiliksissä, Koskinen maalailee.

Hän kertoo ajattelevansa, että syksy voisi olla otollinen paikka julkaista uutta musiikkia.

– Luulen, että viimeistään silloin ollaan myös tilanteessa, että päästään taas kokoontumaan oikeisiin paikkoihin keikoille. HäSa

Samae Koskinen Syntynyt 16.10.1978 Riihimäellä. Asuu nykyisin Helsingissä, Julkaissut soolotuotantona seitsemän albumia. Lisäksi kirjoittanut laulutekstejä mm. Anna Puulle ja tuottanut mm. Jarkko Martikaista. Esiintyi viime vuonna Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmassa. Soittanut mm. Kauko Röyhkän livekokoonpanossa sekä Röyhkän ja Riku Mattilan yhteisellä levyllä. Tämän kevään soolokiertueella Koskisella on keikka 18.4. Ravintola Skogsterissa, Hämeenlinnassa. Sitä ei ole ainakaan toistaiseksi peruttu. Koronakonsertit Nettisivuille kootaan eri artistien keikkoja, joita lähetetään suorana lähetyksenä verkossa. Samaan yhteyteen on koottu mahdollisuuksia tukea artisteja ostamalla esimerkiksi levyjä ja fanituotteita, mutta osin myös pääsylippuja nettikeikoille.

