Vain elämää -sarjassa mukana oleva Yona esiintyy Hämeenlinnan Suistolla

Laulaja-lauluntekijä Yona esiintyy trio-kokoonpanolla Hämeenlinnan Suisto-klubilla lauantaina 1.10. Esitysajaksi on ilmoitettu kello 21. Ennakkolippuja keikalle myydään Tiketissä. Yona on yhtenä artistina mukana tämän syksyn Vain elämää -televisiosarjassa. Hänen debyyttialbuminsa Pilvet liikkuu, minä en toi vuoden tulokkaan Emma-palkinnon vuonna 2010. Yhteensä Yona on julkaissut kahdeksan studio­albumia ja vieraillut lukuisten muiden artistien levyillä. Tuorein studioalbumi Uni johon...