Videoilmiö rantautuu syksyllä Verkatehtaalle – Koronankohottamat-tapahtumassa nähdään koko teosvyöry

Aluksi oli idea sosiaaliseen mediaan tehtävistä videoteoksista, jotka toisivat taidetta koronapandemian hiljaisuuteen. Sitten tapahtui nopeasti monta asiaa.

Keväällä aloitettu ”someteatteri” Koronankohottamat osoittautui hyökyaalloksi. Taidevideoille ilmoittautui satoja tekijöitä ja ne saivat kymmeniätuhansia katsojia.

Kiito jatkuu edelleen. Kertyneet satakunta lyhyttä videota tuodaan Verkatehtaalle kokopäiväisenä taidetapahtumana 19. lokakuuta.

Videoita on tehty eri puolilla Suomea, mutta Hämeenlinna on eräänlainen pääkallonpaikka. Verkatehtaan toimitusjohtaja Janne Auvinen päätyi keväällä tuottamaan Koronankohottamia.

Verkatehdas on looginen paikka järjestää yhden päivän taidetapahtuma, jonka ytimessä on lyhytelokuvafestivaali. Lisäksi järjestetään kevään kokemuksista nousevia paneelikeskusteluja ja taidekohtaamisten pop up -tori.

Mukaan tapahtumaan lähtee useita paikallisia tahoja, kuten Ars-Häme ry ja Hämeen Sanomat.

Koronankohottamat on yksi syksyn lukkoonlyödyistä tapahtumista Verkatehtaalla. Koronaviruksen vuoksi ohjelmakalenterissa on edelleen paljon liikkuvia osia.

– Monet ovat siirtäneet tapahtumiaan keväältä syksyyn ja jotkut ovat jo siirtämässä niitä seuraavalle keväälle. Tilanne on sekava, mutta tälle tapahtumalle löytyi helposti ajankohta, Auvinen kertoo.

19 kielletystä kosketuksesta kaikki alkoi. Sittemmin on syntynyt 19 laulettua kosketusta, 19 tanssittua kosketusta ja edelleen jatkuva 19 maalattua kosketusta.

– Maalatut kosketukset päättävät ensimmäisen vaiheen 6. heinäkuuta, Auvinen kertoo.

Auvinen ja Koronankohottamien tuottaja Elisa af Hällström ovat sekä pökerryksissä että innoissaan kevään poikkeustilan tuottaman taidelaboratorion tarjoamista uusista mahdollisuuksista.

– Tässä yhdistyy niin monenlainen taideilmaisu, ettei voi puhua esimerkiksi vain teatterista, af Hällström sanoo.

Tällä hetkellä Koronankohottamia koordinoi kuuden hengen työryhmä. Joukko on päättänyt perustaa yhdistyksen, jonka voimin verkkoesityksiä jatkossa kehitetään.

– Tällaiselle on jatkossakin tarvetta. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät pääse esimerkiksi teatteriin tai konserttiin, Auvinen toteaa. HÄSA

Koronankohottamat-tapahtuma järjestetään Verkatehtaalla 19.10. Luvassa lyhytelokuvia, paneelikeskusteluja ja taiteen kohtaamisia. Keskustelemaan ovat lupautuneet mm. muusikko Heikki Salo ja näytelmäkirjailija Anna Krogerus.

Mikä Koronankohottamat? Koronankohottamat on keväällä aloittanut sosiaalisen median teatteri. Sillä on oma Facebook-sivu, ja esitykset ovat nähtävillä myös Youtubessa. Alun perin tarkoitus oli tuottaa 19 esitystä teemalla ”kielletty kosketus”, mutta tähän mennessä ovat syntyneet myös 19 laulettua kosketusta, 19 tanssittua kosketusta ja 19 maalattua kosketusta. Numero 19 tulee sanasta covid-19, eikä videoiden lopullinen määrä aina vastaa otsikkoa. Yksittäinen video kestää 3–5 minuuttia. Kustakin esityksestä vastaa kolmihenkinen työryhmä. Videoita on tähän mennessä syntynyt lähes sata. Kevään videoilla oli 120 000 katsojaa. Kuka mitä häh? Koronankohottamat sai alkunsa käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Jokelan ideasta toteuttaa Shakespearen Hamlet etänä. Sen jälkeen näytelmäkirjailija Anna Krogerus kysyi, kiinnostaisiko teatteriväkeä toteuttaa kokonaisuus nimeltä 19 kiellettyä kosketusta. Nykyään kokonaisuutta koordinoi kuusihenkinen työryhmä, johon kuuluvat Anna Krogerus, Janne Auvinen, Elisa af Hällström, dramaturgi Jenni Nikinmaa, teatteriohjaaja Jonna Wikström ja näyttelijä Lassi Alhorinne. Työryhmä perustaa yhdistyksen, jonka puitteissa toiminta jatkuu.