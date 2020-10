Videotaide juhlistaa Seitsemää veljestä ja täyttää talon ulkoseinät 3D-mallinnoksen mukaan – Tältä se näyttää

Monikko-talon ulkoseiniä Nurmijärven Klaukkalassa peittää kuluvan viikon ajan videotaide. Seinille projisoidaan mediataiteilija Niko Tiaisen mäpätty videotaideteos A_K_7_V.

Teos kuuluu Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden ohjelmaan, ja sen voi nähdä sunnuntaihin 18.10. asti. Teoksen ääniraidan saa paikan päällä kuuluviin radiosta FM-taajuudelta 87,6.

Videoteosta voi katsella Monikon parkkipaikalta tai sen ohi kulkevalta kävelytieltä.

– Tällainen taide, joka ei vaadi yleisöltä sisätiloissa oleskelua, sopii oikein hyvin yhteen korona-ajan kanssa. Teosta voi käydä katsomassa koko perheen voimin vaikka useampaan kertaan, Tiainen sanoo tiedotteessa.

Teoksen kerrotaan käsittelevän Seitsemän veljestä -romaanin teemoja symbolisella tasolla: vastakkainasettelua, erilaisuutta ja sopeutumattomuutta. Myös kirjan teksti ja kieli kulkee mukana.

– Käytin teoksessa mahdollisimman paljon kirjan tekstiä tekstuurina sekä rakentamaan elementtejä, jotka jollain tavalla rakentuvat tekstistä ja kirjasimista, Tiainen kertoo tiedotteessa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Teos on yksi suurimpia Suomessa tehtyjä videomäppäyksiä. Videomäppäyksessä teos muotoillaan suoraan kohderakennusta varten. Monikko-talosta otettiin 3D-mallinnos, jonka päälle itse teos rakennetaan.

Valo- ja mediataidetta tekevä Tiainen on monipuolinen ja laaja-alainen taiteilija. Alun perin klassisena pianistina ja soitonopettajana uransa aloittanut mediataiteilija on myös säveltäjä ja graafinen suunnittelija. Lisäksi hän on toiminut kuvaajana ja äänisuunnittelijana.