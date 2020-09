Vielä ehtii ilmoittautua perjantai-illan ilmaiskonserttiin – Raatihuoneessa kuullaan unkarilaista musiikkia ja Sibeliusta

Viulisti Huba Hollókői ja sellisti Ville Kivivuori esittävät kamarikonsertin perjantaina 25.9. kello 18 Hämeenlinnan Raatihuoneessa alkavien konserttikahvien jälkeen.

Sukukansa- ja Sibelius-teemaisssa konsertissa kuullaan Sibeliuksen, Pleyelin, Kodályn ja Gliéren teoksia ja suomalaisia kansansävelmiä.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää Hämeenlinnan Suomi-Unkari Seuran puheenjohtaja Antti Ahonen.

Unkarilaissyntyinen viulisti Huba Hollókői valmistui Budapestin Liszt-Akatemiasta.

Sen jälkeen hän suoritti sinfonia- ja oopperajohtamisen tutkinnon Sibelius-Akatemiassa Leif Segerstamin ja Jorma Panulan luokassa sekä maisterin tutkinnon National Master Orchestral Conducting -ohjelmassa.

Hän on saanut useita palkintoja sekä merkittävistä viulu- että kapellimestari-kilpailuista, mukaan luettuina János Koncz -viulukilpailu ja Citta’di Brescia Giancarlo Facchinetti -kapellimestarikilpailut.

Solistina Hollókői on esiintynyt Unkarissa, Englannissa, Saksassa, Italiassa, Suomessa, Itävallassa, Hollannissa ja Japanissa.

Hän johtaa säännöllisesti orkestereita viulullaan ja on Taiga-kvartetin perustaja. Häntä on kutsuttu kansainvälisille festivaaleille, ja hän on työskennellyt muun muassa konserttimestarina Joensuun kaupunginorkesterin ja Vaasan kaupunginorkesterin kanssa.

Ville Kivivuori aloitti sello-opintonsa Joensuun konservatoriossa.

Sellonsoiton diplomitutkinnon hän teki Hollannissa Rotterdamin konservatoriossa 2002. Sen jälkeen Kivivuori asui yli kymmenen vuotta Meksikossa. Siellä hänellä oli virka maan pääkaupungissa konservatorion sellonsoiton opettajana sekä Ofunam-orkesterin sellistinä.

Orkesterityön lisäksi hän oli mukana jousikvartetissa, joka esiintyi paljon eri puolilla Meksikoa ja Yhdysvaltoja. Kivivuori on esiintynyt monia kertoja orkestereiden solistina niin Suomessa kuin Meksikossa. Viisi vuotta sitten hän muutti takaisin Joensuuhun ja toimii tällä hetkellä freelancerina.

Perjantai-illan konserttiin on vapaa pääsy, mutta tilaisuuteen odotetaan ennakkoilmoittautumista perjantai-iltapäivään 25.9. kello 14:än mennessä: hml.suomiunkariseura@gmail.com tai numeroon 044 5359400.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Hämeenlinnan Suomi-Unkari seura, Suomalaisuuden liitto, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus sekä Hämeen suomalaisuuden liitto.