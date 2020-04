Viikon elokuvatärpit: Jane Austenia ja hiusvoidetta

Järki ja tunteet (1995)

Jane Austenin monista filmatisoinneista Ang Leen Järki ja tunteet kuuluu edelleen ykkösketjuun. Dashwoodin pahasti köyhtyneiden sisarusten sydän sanoo yhtä, naisen haavoittuva asema 1800-luvun jäykässä luokkajaossa toista. Raha ja asema tuuppivat myös miehiä.

Vaikka väännön voittaja on selvä, sisältää kerronta yllätyksiä ja oivalluksia. Kätkettyjä tunteita ja hienovaraisia viestejä kihisevä ihmiskuvaus hellyttää viattomalla romantiikalla, mutta se myös satirisoi tarkkarajaista yhteiskuntaa ja tapakulttuuria.

Sovinnaisuussääntöjen ahdistus tiivistyy Hugh Grantin herttaiseen änkytykseen. Hienoja ovat muutkin roolit.

Grease (1978)

Satiirin ja romantiikan vielä riehakkaampi seos on 1950-luvulle sijoittuva musikaali Grease. Lukion komein poika ja sievin tyttö ihastuvat väistämättä, mutta leveä sosiaalinen kuilu kiskoo erilleen.

Naiivi keskiluokkainen perhetyttö on noloa seuraa duunaritaustaiselle pärinäjengin pomolle, joka vaalii hysteerisesti kapinallisen ja koviksen mainettaan. Ulkoinen imago hallitsee kaikkia nuoria sen tuottamasta tuskasta huolimatta.

Rakkauden ja muutospaineen välissä kiemurteleva John Travolta isottelee jokaista elettä myöten uransa hauskimman roolin. Ironiset karikatyyrit osuvat kauttaaltaan.

Call Me By Your Name (2017)

Keski-ikäisen miehen ja nuoren pojan suhde kuulostaa hyväksikäytöltä, mutta Call Me By Your Name ei sellaiseen vivahdakaan. Homoseksuaalisen identiteetin löytämisestä purkautuu mitä kaunein ja kiihkein eroottinen draama.

Ikäeron ja läheisten perhesuhteiden tukahduttama intohimo puhisee kuin painekattila ennen palkitsevaa taitepistettään. Upeita vivahteita ja väkevää tunnelmaa sykkivät niin Timothée Chalamet, Armie Hammer kuin Italian kukoistava maaseutu.

Traagisesti romanssi ei kestä kauan jo sosiaalisten rajojen vuoksi. Mutta se jättää lähtemättömät jäljet, kuten jokainen suuri rakkaus.

Elämä on ihanaa (1997)

Sulkeutuneen ihmisvihaajan kypsyminen valoisiin tunteisiin on kaluttu teema, mutta Elämä on ihanaa tekee sen isoksi tuotannoksi omaperäisesti ja tunnevoimaisesti. Ei vähiten Jack Nicholsonin ansiosta.

Legendaa voi syyttää maneereista, mutta kyllä ne tähän neuroottiseen rähisijään istuvat kuin tilaustyönä. Varsinkin ennen kuin hahmo sulaa kulmabaarin tarjoilijan aluksi vastentahtoiseen tuttavuuteen.

Viihteellisistä asetelmista huolimatta ohjaaja James L. Brooks paneutuu vilpittömästi suurkaupungin yksinäisten pieneläjien ongelmiin. Pääroolien ohella aidot ihmiset ja miljööt sykähdyttävät.

Big Sick (2017)

Ennakkoluulot eivät ole vain yksittäisten väestöryhmien riesa. Big Sick irvailee asennevammoja lämpimällä huumorilla, kun pakistanilaistaustainen koomikko joutuu salailemaan perheeltään suhdettaan valkoiseen tyttöön.

Pikkubudjetin romanttinen komedia ei säästele ironiaa, joka kohdistuu vaihteeksi Amerikan kulttuuriseen vähemmistöön. Nationalistinen intoilu saa kyytiä epätavallisesta vinkkelistä nokkelan sanailun höystämänä.

Rakkaus on rajaton voima, mutta kovasti sitä ensin koetellaan tässä monella tavalla raikkaassa tuulahduksessa, jossa tavalliset ihmiset myös näyttävät sellaisilta.