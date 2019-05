“Tulos tai ulos” – Riihimäkeläinen viisufani perusti adressiin, jossa toivotaan muutosta Suomen euroviisutuotantoon

Madonnan ja Palestiinan lisäksi tämän vuoden Euroviisuissa suomalaisia puhutti Suomen jälleen surkeaksi jäänyt Euroviisu-menestys. Nyt riihimäkeläinen euroviisuharrastaja Tony Latva on perustanut Adressit.com-sivustolle adressiin, jossa vaaditaan Euroviisujen Suomen tuotannon vaihdosta.

Mitä adressissa tarkkaan ottaen halutaan?

– Adressissa halutaan muutosta Suomen euroviisuedustajan valintaprosessiin. Halusin muotoilla asian pehmeästi, enkä syytä asiantilasta ketään, mutta tulokset eivät ole olleet viime vuosina hääppöisiä.

– Yritysmaailmassakin ajatellaan, että tulos tai ulos, ja mielestäni tässä voisi nyt soveltaa samaa sääntöä. Muutos on paikallaan, ja tiedän, että samaa mieltä ovat myös monet muut euroviisuharrastajat.

Mistä idea adressiin tuli?

– Se on muhinut mielessäni jo jonkin aikaa. Etenkin kupruja on ollut vuodesta 2012 lähtien eli Uuden musiikin kilpailun lanseeraamisen jälkeen. Aiemmin valintaprosessin säännöt olivat selkeät, mutta UMK:n aikana valinta on ollut suoranaista hakuammuntaa.

– Viime vuosi oli pahin. Haku kappaleille oli jo avattu, kun Yle ilmoittikin, että Suomea edustaa Saara Aalto ilman erillistä karsintaa. Myös Pertti Kurikan Nimipäivien valinta euroviisuedustajaksi vaikutti pedatulta. Tuolloin äänijakaumaa muutettiin yhtäkkiä siten, että asiantuntijaraadin painoarvo väheni selvästi.

Millainen oma Euroviisu-taustasi?

– Olen seurannut kilpailua pienestä pitäen eli 40 vuotta. Etenkin Suomen karsinnat ovat olleet minulle tärkeeitä, ja niissä olen ollut paikalla yleisössä vuodesta 2000 lähtien aina, jos tapahtuma on ollut avoin. Seuraan tietenkin myös kansainvälistä kilpailua, ja olen ollut myös siellä paikalla muutamana vuotena.

– Lisäksi olen kirjoittanut kirjan suomalaisesta iskelmästä, missä Euroviisuja käsitellään yhdessä luvussa. Kirjoitan myös uutisia Euroviisujen fanisivuistoille. Olen siis aktiiviharrastaja.

Mikä on oma suosikkisi Suomen euroviisuedustajista?