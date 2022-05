Vinski seikkailee Graniittilinnassa - Miniteatteri palaa tauon jälkeen Aulangolle

Hämeenlinnan Miniteatteri pääsee kahden vuoden tauon jälkeen Aulangon Graniittilinnaan esiintymään. Näytelmä on Aapelin teokseen perustuva Koko kaupungin Vinski. Näytelmän on dramatisoinut Marko Pohjanrinne ja ohjannut Suvi Seppälä. Teknisenä tuottajana toimii Mikko Myllyniemi. Rooleissa ovat Miniteatterin lapsinäyttelijät. Tarinassa Vinskillä on tylsää, joten hän ostaa näkymättömyyspulveria. Siitä saakin sitten nauttia koko Hömpstadin kaupunki. Näytelmässä eletään pastellista 1950-lukua,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja