Yösyötöstä selvinneen Pasasen tarina jatkuu valkokankaalla – Petteri Summanen kertoo videolla ajatuksiaan elokuvasta

Antti Pasanen on antisankari, oman elämänsä Aku Ankka, joka kiroilee ja kaipaa epätoivoisesti lempeä. Hänelle elämä on vaikeaa, osin ihan omasta syystä, mutta silti tästä tyypistä on lopulta aika vaikeaa olla tykkäämättä.

Eve Hietamiehen kirjasarjasta tutut hahmot tekevät paluun valkokankaalle, kun Yösyötön tarinaa jatkava Tarhapäivä-elokuva saa ensi-iltansa 15. marraskuuta.

Yösyöttö valmistui vuonna 2017, mutta tarinassa on hypätty vähän vauhdikkaammin eteenpäin. Pasasen poika Paavo on varttunut tarhaikään, edelleen yksinhuoltajaisän huomassa.

Yllättävien käänteiden kautta yksinhuoltajasta tulee kaksinhuoltaja, tai pikemminkin kahdenhuoltaja, kun ensimmäisestä osasta tutun Ennin tytär Terttu päätyy myös majailemaan Pasasten residenssiin.

Empatia jyrää erimielisyydet

Yksi tarinan kantavista teemoista on romanttiset erimielisyydet jyräävä empatia, voima joka parhaimmillaan ajaa ihmisen ylittämään itsensä.

Näyttelijät Petteri Summanen ja Marja Salo , valkokankaalla Pasanen ja Enni, kokevat molemmat, että empatia on liki elintärkeä ominaisuus myös näyttelijälle.

Sanahan tarkoittaa kykyä asettaa itsensä toisen ihmisen asemaan. Kreikaksi: en – sisään ja pathos – tuntemus, intohimo.

– Ilman empatiakykyä tätä ei voi tehdä. Kamalinta tässä työssä on ymmärtää hirveyksiä, joita inhimillisyydessä on. Joku päätyy näyttelemään pahoja ihmisiä, eikä sitä silloinkaan voi tehdä ulkopuolelta, vaan pitää mennä hahmoon sisälle, Summanen kertoo.

Hän toteaa, ettei itse ole anttipasasmainen henkilö. Pasasen nahkoihin näyttelijä pääsee sisälle oppimalla hahmon vahvuuksista ja heikkouksista.

Katso video: Petteri Summanen kertoo ajatuksiaan Tarhapäivästä.

Marja Salolle empatiakyky on erittäin tärkeä ominaisuus elämässä ylipäätään.

– Roolihenkilöä pitää aina rakastaa. Empatiakyky laajenee näyttelijän työssä siihen, että vaikka hahmo olisi sarjamurhaaja, näyttelijän pitää ymmärtää sen ihmisen tekoja, Salo sanoo.

Tämän tarinan henkilöt eivät kuitenkaan ole pahoja – enemmänkin epäonnisia, huomaamattomia ja kömpelöitä. Se on inhimillisyyttä.

Joku toinen on päähenkilö

Tarhapäivä on tarina vanhemmuudesta, vastuusta ja ystävyydestä. Sekä Summasella että Salolla on itselläänkin lapsia. Mitä vanhemmuus merkitsee näyttelijöille?

– Vanhemmuus on yksi suurimpia asioita, mitä minulle on tapahtunut. Se asettaa elämän realiteetit järjestykseen ja oman elämän hyvällä tavalla sivuun. Et ole oman elämäsi päähenkilö, vaan joku toinen ottaa hetkeksi sen paikan, Salo kertoo.

Summanen kiteyttää vanhemmuuden ytimekkäästi käsitepariin kevyt–raskas. Samoin myös ystävyyden, niin ikään kevyt–raskas.

Kevyttä ja raskasta on myös arki ja se tulee hyvin ilmi Tarhapäivässä.

Arki kuin temppurata

Summanen kuvailee tarinaa yhdistelmäksi arkista ja yleismaailmallisesti tärkeää. Yksinhuoltajalle arki on kuin temppurata, jota toistetaan rutiininomaisesti. Pienessä hetkessä asioiden tärkeysjärjestys voi muuttua, kun jotain yllättävää tapahtuu.

Arjen rullatessa saattavat onnen pienet jyvät valua käsistä huomaamatta. Salo uskoo, että ihmiset arvostavat ihan tuiki tavallista arkeaan liian vähän.

– Mielestäni elokuva on tärkeä siksi, että valkokangas kaunistaa elämää, oli se minkälaista vaan. Tarina tekee arjesta ja sen rumuudestakin kaunista ja kiinnostavaa. Ne asiat, mitä me haluamme, saattavat olla ihan siinä edessä, Salo toteaa.

Näyttelijän mukaan parhainta ihmisellä on olla toisen kanssa. Ei haalia esineitä ja tavoitella jotakin, mitä ei ole.

– Tavoitteita ei pitäisi asettaa aina niin korkealle. Tyytyminen on mielestäni myös tärkeää. HÄSA