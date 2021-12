Lyhyesti lukijoilta: Missä on kansanedustajien työhulluuden ja ahneuden raja, kun he pyrkivät vielä aluevaltuustoihin?

Voi kuinka suurta puppua suolsivat kansanedustajat suustansa (HäSa 22.12). On todella erikoista, kun kansanedustaja nostaa kokopäiväpalkkaa eduskunnasta, ja sitten ehtii tekemään ns. vasemmalla kädellä kuntansa valtuusto- ja/tai hallitushommat, sekä niiden lisäksi vielä hamuaa aluevaltuustoihin! Missä on työhulluuden raja? Entä ahneuden? Vallanhimon? Toisaalta, onhan niissä piireissä kaikenlaisia paavoja. Minun mielestäni sopiva raja olisi se, että vain yhdestä tasosta voisi nostaa palkkaa (palkkiot yms.), muut tasot tulisi tehdä talkoilla jos huvittaa. Minun mielestäni myös valtaa tulisi mieluummin jakaa kuin keskittää, tällöin myös vastuu olisi kansalaista lähempänä. Ammattipoliitikon on paljon helpompi piiloutua puolueensa taakse, nimettömäksi ja kasvottomaksi. Jos äänestäisin aluevaaleissa, ensimmäinen kriteerini olisi, ettei ehdokas ole kunta-, eikä varsinkaan kansanedustaja!

Poliitikon lupaukset -> huutonaurua

Ministerit Kiuru, Mikkonen, Andersson ja Kurvinen pitivät YLE 1:ssä tiedotustilaisuuden hallituksen koronapäätöksistä. Tuliko asiat kaikille muille selviksi vai jäikö suuresta puhemäärästä huolimatta/ johtuen jollekin toisellekin epäselvää?

Asiaan please

Nimimerkki Myllymäeltä kaipasi apua palovaroittimen pariston vaihdossa. Ota yhteys Hämeenlinnan Reserviläiset – Aliupseerit ry.

Apua tarjolla

Voi nimimerkki Vassari. Ota jo pois ne punaiset lasit. Täällä nauretaan porukalla, kuinka puolustat puoluekantaasi. Jos pääministeri käskisi hypätä kaivoon, varmaankin tekisit sen.

Keskari

Vassari vaatii Marinin tekemisten arvostelun lopettamista. Osui siis arkaan paikkaan. Ei hätää vaikka ravintolarajoitukset taas päällä, Sannan johdolla bileporukka voi jatkaa juhlia.

Virveli

Kiitos rehellisyydestä Kaupunkilainen (23.12.). Mikäli aateveljistä puhuessasi viittaat aiempien nimimerkkien viesteihin mm. pääministeriä koskien, niin liikut täysin trollitasolla: ei nimimerkistä voi puoluekantaa tunnistaa! Kannattaa myös lukea tarkkaan kirjoitetut viestisisällöt, niin ei tule annettua väärää todistusta muiden ajatuksista!

Vassari

Kyllästyttää kun sama nimimerkki kitisee kaikille jotka kehtaa hiukankin moittia hallituksen huonoa koronajohtamista. Iso osa kansalaisista on tyytymättömiä hallituksen toimiin.

Nimittäjä

Susanna Kinnari, HäSa, Alanurkka 23.12. Ei kannata olla ihan sinisilmäinen, sen enempää ravintoloiden kuin asiakkaiden suhteen. Voisi äkkiä ruokaravintolan baari olla täysi jos niissä tarjoilu jatkuisi pubeja pidempään. Sen sijaan nuo olemattomat pöytävaraukset ovat täysin tuomittavia – rokotevastaiset ovat minun mielestä muutenkin varsinaisia idiootteja.

Jaska

Kiitos Petteri HPK-analyysistäsi. Tuli oikein hyvä Joulumieli! Unohdit vain kehua Ässiä ja niiden loistavaa urheilutoimenjohtajaa.

Kausikortti

Niinhän se taas alkoi: ravintola- ja tapahtuma-alan itku koronarajoituksista! Mitenkähän noille tyypeille pitäisi värittää se tosiasia, että heidän harjoittamallaan tavalla korona ei Suomesta lopu? Tai se, että he “harrastavat” toimintaa omasta vapaasta tahdostaan ja jos se ei lyö leiville, sen voi vapaasti lopettaa!

Voi hyvää päivää