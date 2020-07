Ajatuksia, joilla huoltosuhde paranisi

Minulla olisi seuraavia ehdotuksia, miten saataisiin väestönkasvu nopeaan kasvuun Suomessa.

Jokainen neljä lasta synnyttänyt nainen saisi elinikäisen verovapauden. Jokainen 10 lasta siittänyt mies saisi elinikäisen verovapauden (ensin mainitussa Unkarin malliin).

Suurituloisia perheitä voitaisiin tukea muun muassa autoveron vähennyksellä hankittaessa tila-auto. Edellyttäen, että henkilöt ovat syntyperäisiä suomalaisia.

Kaikki yksinelävät miehet, jotka on todettu terveiksi, joutuisivat 45 ikävuoteen asti luovuttamaan kaksi kertaa vuodessa siemennestettä siemennestepankkiin.

Hedelmöityshoidot olisivat maksuttomia lapsettomille hetero- ja lesbopariskunnille. Homopariskunnat saisivat helpommin adoptoitua lapsen.

Avo- tai avioliitossa olevia kehotettaisiin ennen 35 vuoden ikää luopumaan ehkäisystä.

Aborttisäännöksiä tiukennettaisiin huomattavasti ja samalla korotettaisiin yksinhuoltajaäitien elatusturvaa, jotta he eivät päätyisi aborttiin.

Lapsilisiä nostettaisiin. Elatustukea nostettaisiin, tarkoittaen lähinnä sosiaaliviraston/Kelan maksamaa tukea äidille tai isälle, jos elättäjä on varaton.

Mikäli lapsia tuodaan adoptoitavaksi Suomeen, heidän tulisi tulla niin sanotuilta rauhallisilta alueilta.

Maahanmuuttoa voitaisiin vähentää tällä tavalla. Haitallisesta maahanmuutosta olisi luovuttava kokonaan.

Rasisimia ei saisi kuitenkaan esiintyä missään muodossa yhteiskunnassamme.

Rakennettavien vuokra-asuntojen kokoa voisi suurentaa.

Tässä muutamia esimerkkejä, joilla voitaisiin lisätä syntyvien lasten määrää vuosittain ehkä 20 000:lla.

Toinen asia on, että maailma on ylikansoitettu ja on paljon lapsia ilman kotia maailmassa, mutta ovatko suomalaiset valmiita adoptoimaan lapsia niin sanotuista rauhallisista maista.

Henrik Carlberg

Vapaa ajattelija

Hämeenlinna