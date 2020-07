Amerikkalaismedia hallitsee ja villitsee Suomessakin

Amerikkalaismedia hallitsee ja villitsee suomalaistakin mediaa.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Black Life Matters -liike nousi myös Suomessa merkittäväksi. Toinen amerikkalaismedian Suomessa synnyttämä samankaltainen liike on Me Too. Amerikassa liikkeet jotenkin ymmärtää, mutta Suomen olosuhteissa ne eivät ole lainkaan yhtä tarpeellisia.

Poliisin käsissä tukehtunut George Floyd oli vanhastaan poliisin tuttu ja oli saanut monia vankilatuomiota aikaisemmista aseellisista ryöstöistä, huumeiden käytöstä, myynnistä jne. Hän oli istunut vankilassa monta vuotta.

Hänen kuolemaansa johtanut pidätystilanne johtui siitä, että hän yritti maksaa kaupassa väärennetyllä 20 dollarin setelillä ja oli huumeiden vaikutuksen alainen. Floydin pitkän rikostaustan ja suuren koon vuoksi poliisit kohtelivat häntä tavallista kaduntallaajaa kovakouraisemmin.

Minneapolisissa tapahtuneen pidätystilanteen ei olisi pitänyt vaikuttaa Suomeen yhtään sen enempää kuin jos vastaava tilanne olisi tapahtunut Timbuktussa.

Nuorten mielenosoitus

Koska amerikkalaiset hallitsevat maailman tiedotusvälineitä nousi amerikkalaisten epäonnistunut pidätystilanne Suomessakin heti osaksi maailmanlaajuista Black Life Matters -liikettä.

Helsingin Senaatintorilla nuoret järjestivät asiaan liittyvän mielenosoituksen.

Mielenilmaisun järjestäjät selittivät televisiossa, että valkoiset poliisit tappoivat mustan Floydin vain 20 dollarin takia. Tämä on hyvin yksipuolinen näkemys asiasta.

George Floydista tai hänen nimissään Suomessa mielenosoituksia järjestäneistä ei suomalaisen median kannata tehdä sankareita.

Poliittiset tahot ja media eivät Suomessa uskalla selvästi todeta, että nuorten toiminnassa kyse oli lähinnä vain huomion kerjäämisestä ja hulinoinnista hulinoinnin vuoksi ilman mitään sen ”jalompaa” tarkoitusta.

Maailmassa ihmisiä kohdellaan aina tavalla tai toisella kaltoin, mutta vain USA:n tapahtumat saavat mediassa ja somessa suuren maailmanlaajuisen huomion.

Haaste-sana korvasi vaikeuden

Amerikkalaisten piilovaikutus näkyy jopa kielenkäytössämme. Jo 1980-luvulla amerikkalaiset liikkeenjohdon konsultit aiheuttivat Suomessakin sen, että sana vaikeus poistettiin käytöstä ja korvattiin sanalla haaste. Monista muitakin perinteisistä sanoista on jouduttu luopumaan.

Uusin amerikkalaismedian Suomessakin esiin nostama keskustelu on Eskimo-jäätelön nimen vaihtaminen. Amerikassa kun jotkut pitävät nimeä rasistisena tai loukkaavana.

Amerikkalaisten hallitsemat tiedotusvälineet ja sosiaalinen media kärjistävät ja vääristävät asioita ja mielipiteitä usein täysin tarpeettomasti. ”Loukkaantumiskulttuurikin” on Amerikasta lähtöisin.

Suomalaisen median tulisi toimia itsenäisesti eikä sopulilauman tavoin kopioida mitä amerikkalaisessa mediassa tehdään tai ajatellaan.

Matti Hietala

Rimmilä