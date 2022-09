Ammatilliset opintopolut ovat yksilöllisiä - "Jos opetukseen tai koulupäivän pituuteen ollaan tyytymättömiä, kannattaa ottaa yhteyttä"

HäSa:n Tekstareissa 21.9.2022 otettiin kantaa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Ammattiopisto Tavastiassa tutkintokoulutuksessa opiskelee vuosittain 4 000 nuorta ja aikuista. Yksityiskohtaista vastausta on sen vuoksi mahdotonta antaa. Toivommekin aktiivista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Jos opetukseen tai koulupäivän pituuteen ollaan tyytymättömiä, on hyvä olla suoraan yhteydessä koulutuspäällikköön.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työpaikoilla oppimista. Lain mukaan opetusta ja ohjausta on perustutkintokoulutuksessa järjestettävä vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohden, mikä tarkoittaa noin 18 tuntia viikossa. Tavastiassa lähiopetusta annetaan selvästi enemmän. Yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia.

Huoltajat pääsevät näkemään opiskelijoiden työjärjestyksen ja läsnäolotiedot Wilmassa. Huoltajapalautteen mukaan huoltajat ovat olleet tyytyväisiä koulupäivien pituuteen. Palautteiden keskiarvo kevään palautekyselyssä oli 4,1/5,0.

Ammattiopiston opettajien pätevyysaste on korkea. Opetus toteutetaan tutkinnon perusteiden ja yhteisesti laadittujen toteutussuunnitelmien mukaisesti.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä aiemmin hankitusta osaamisesta ja opiskelun etenemisestä riippuen. Ammatilliset tutkinnot ovat osaamisperusteisia, ei aikaan sidottuja. Opiskelijat valmistuvat joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, kun osaaminen on saavutettu, osoitettu ja arvioitu. Valmistumispäiviä on kahden viikon välein.

Teemme mielellämme yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien ja alueen työelämän kanssa. Palautteen saaminen on tärkeää, ja kehitämme toimintaamme saamamme palautteen perusteella. Yhteistyössä koulutamme alueen työelämälle osaavia ammattilaisia, tulevaisuuden tekijöitä.

Heini Kujala

rehtori, Ammattiopisto Tavastia