Antti Pennasen mielipide: Myllymäen koulun säästäminen on satsaus tulevaisuuteen

Hämeenlinnan kaupunki on tiukassa taloustilanteessaan harkitsemassa Myllymäen koulun lakkauttamista. Toivon kuntapäättäjien ottavan päätöksenteossaan huomioon, että satsaaminen muun muassa hyvin toimiviin, turvallisiin kouluympäristöihin on samalla panostamista lastemme hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme tarinoidemme ja meitä ympäröivien äänien summa. Lasten ympärillä olevat ihmiset, päiväkodit, koulut ja auktoriteetit ovat kriittinen osa heidän kasvutarinaansa. Tällä matkalla on hyvä muistaa tukea yksittäistä ihmistä parhaalla mahdollisella tavalla. Ei kuitenkaan unohdeta, kulttuurien, instituutioiden ja kasvuympäristöjen merkitystä yhteiskunnassamme. Näillä asioilla on iso rooli lasten ja nuorten elämässä. Niiden tehtävä on muokata ihmisten käyttäytymistä, opettaa ja myös ylläpitää sääntöjä, eli luoda turvaa.

Mitä jos laittaisimme nämä tahot keskiöön yksilökeskeisyyden sijaan? Satsaaminen hyvin toimiviin kouluihin, päiväkoteihin, perheisiin, seuroihin ja niissä lasten kanssa työtä tekeviin ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa, on arvokas ja pitkäjänteinen valinta myös taloudellisesti lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä heidän paremman tulevaisuutensa kannalta.

Minulla on hyviä kokemuksia turvallisista kasvuympäristöistä, joita omille lapsilleni on tarjottu. Myllymäen koulu ja siellä toimivat opettajat ovat yksi niistä.

Myllymäen koulun puolesta,

Antti Pennanen

Ensisijaisesti isä

Jääkiekkovalmentaja

