Mielipide: Eturauhassyövän aktiiviseuranta on hyvä hoito oikein valituilla potilailla

Hämeen Sanomissa, Ajastimessa 7.12.2019 oli kirjoitus eturauhassyöpäpotilaasta, jolle oli aluksi suositettu syövän hoidoksi seurantaa, mutta päädytty lopulta sädehoitoon yksityisessä syöpäsairaalassa.

Ottamatta kantaa tähän yksittäiseen potilastapaukseen, haluamme tuoda esiin, että eturauhassyövän aktiivinen seuranta on oikein valituissa tapauksissa turvallinen ja elämänlaadun kannalta vähiten haittoja aiheuttava hoitomuoto.

Eturauhassyöpä on monimuotoinen tauti.

Suomessa todetaan vuosittain yli 5000 uutta tapausta. Tautiin kuolevien määrä on paljon alhaisempi, noin 800 miestä vuodessa.

Asiaan vaikuttaa nykyaikainen hoito, mutta suuri merkitys on myös eturauhassyövän luonnollisella kululla. Usein eturauhassyövän etenemisriski on niin pieni, ettei se uhkaa henkeä. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon hoidon elämänlaatuvaikutukset.

Paikallisen eturauhassyövän hoidossa leikkaus sekä sädehoito ovat yhtä tehokkaita. Molemmilla hoitomuodoilla on tyypilliset elämänlaatua heikentävät jälkihaittansa. Leikkaushoidon jälkeen esiintyy virtsankarkailua ja sädehoidon jälkeen puolestaan tihentynyttä virtsaamis- ja ulostamistarvetta. Kumpikin hoitomuoto heikentää erektiokykyä.

Eturauhassyövän sädehoito altistaa verivirtsaisuudelle ja virtsaputken kuroumille sekä lisää riskiä saada myöhemmin hoidon aiheuttama uusi syöpä virtsarakkoon tai peräsuoleen. Yksityisen syöpäsairaalan mainoksissa ei näistä haitoista puhuta. Tuleekin muistaa, että yksityisenä toimijana heidän tavoitteensa on myydä tuottamiaan syöpähoitoja.

Hoitojen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi suositaan nykyään aktiiviseurantaa matalan riskin eturauhassyövässä. Seurannassa havaitaan taudin mahdollinen eteneminen varhain ja syöpä hoidetaan tarvittaessa ennen kuin se ehtii karata parantavan hoidon ulottumattomiin.

Noin joka kolmas aluksi seurannassa olevista potilaista hoidetaan myöhemmin, kahdella miehellä kolmesta tauti pysyy paikallisena ja he näin välttävät eturauhassyöpähoidon haitat.

Syövän ominaisuudet ovat tärkein tekijä arvioitaessa seurannan soveltuvuutta. Vaikka aktiiviseurantaan ei liity hoidon haittavaikutuksia, se voi olla henkisesti raskasta aiheuttaen elämälaadun laskua. Hoitoa valitessa onkin tärkeää aina ottaa huomioon potilaan oma toive ja näkemys asiasta.

Yhteenvetona toteamme, että eturauhassyövän aktiiviseuranta on turvallista ja se säilyttää elämänlaadun paremmin kuin leikkaushoito tai sädehoito oikein valituilla miehillä, joilla on matalan riskin eturauhassyöpä.

Aktiiviseurannan tarkoitus on havaita syövän eteneminen varhain ja hoitaa kasvain ajoissa. Suurimmalla osalla tauti pysyy kuitenkin piilevänä ja oireettomana, ja nämä miehet hyötyvät seurannasta välttämällä eturauhassyövän hoidon haitat. Hoitoneuvottelussa on tärkeää keskustella avoimesti ja rehellisesti kaikista mahdollisista hoitovaihtoehdoista hyötyineen ja haittoineen ilman omia intressejä valita jokin tietty hoitomuoto. Hoidon valinta tule tehdä jokaisen potilaan kanssa yhteisymmärryksessä riittävän harkinnan jälkeen.

Teemu Murtola

Jarno Riikonen

Teuvo Tammela

Juha Koskimäki

Dimitri Pogodin-Hannolainen

Tomi Pakarainen

Bilal Sumrein

Antti Kaipia

Petri Reinikainen

Kirjoittajat ovat Taysin urologeja