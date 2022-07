Mielipide: Ahveniston mäkihyppytornista euronkin kauppa on parempi kuin neljännesmiljoonan tappio

Ahveniston mäkihyppytorni on yksi Hämeenlinnan maamerkeistä vuosikymmenien ajalta. Sillä ei enää voi olla alkuperäisen tarkoituksen mukaista käyttöä, mutta johonkin muuhun sitä olisi mahdollista hyödyntää. Ehkä siitä saisi kahvilan huikeilla näköaloilla . Ehkä se sopisi kiipeilyharrastukseen. Ehkä siihen voisi järjestää jopa hurjan vaijeriradan. Ehkä jollakulla on vielä parempia ideoita.

Kaupungillakin on idea: puretaan koko torni, eihän urakka maksa taannoisen arvion mukaan kuin 250 000 euroa.

Esitimme kuitenkin kaupunginhallituksessa vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi tornin myymistä. Kukaan ei syttynyt ajatuksestamme. Syitä on monia.

Ensimmäinen , aiemminkin kuultu selitys on, että tornia on jo joskus yritetty myydä. Ehkä jossain virallisessa tiedotteessa onkin asiasta mainittu. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että kunnon myyntiponnistuksia asiassa ei ole tehty Sitä varten on olemassa kiinteistöalan ammattilaisia, joille voi palkkioksi luvata vaikka koko kauppahinnan.

Toinen torjunta perustuu siihen, että torni sijaitsee Natura-alueella, minkä vuoksi tontti ja kulku tornille saattaisivat muodostaa ongelman. Ongelmaa ne eivät ole muodostaneet tähänkään asti.

Kolmas purkamista kiirehtivä väite on, että torni on vaarallinen. Että sinne luvattomasti kiivennyt voi vaikkapa pudota. Jos tällaista on syytä pelätä, vastaavasti Vanajan yli vievien siltojen kaiteita on syytä korottaa verkkoaidalla. Koskaanhan ei voi tietää, mitä riehakas kulkija saa päähänsä.

HAMK:issa yhdeksän vuotta sitten tehty opinnäytetyö osoitti, että torni ei ole sen heikommassa kunnossa kuin joku toinenkaan betonirakenne. Sen kunnostamiseen ei liioin ole pantu rahaa, joten tuokin kuultu purkamisperuste jää ontoksi.

Kaikki muistavat traagisen tapauksen, jossa nuori kuoli laskettuaan käytöstä poistetusta mäkihyppytornista pääkaupunkiseudulla. Tapahtuneesta viranhaltijat saivat tuomion. Keskeinen peruste syyllisyyteen oli laskumäen poikki pingotettu vaijeri Nuori ei osannut odottaa syöksyvänsä vaijeriin. Ilman moisia vaijerivirityksiä kiellot nousta torniin olisivat riittäneet puolustukseksi.

Ahveniston hyppytornin alastulorinne on purettu, joten edes asiattoman laskettelun riskiä ei ole. Selväsanaiset kiellot ja asianmukaiset esteet nousta torniin ovat varmasti riittävä turvatoimi. Ja kun torni löytää uuden omistajan, hänelle luonnollisesti siirtyy vastuu tornin kunnossapidosta ja turvallisuudesta.

Ehkä olisikin aika asennoitua positiivisesti myymisen mahdollisuuteen. Se voisi tuoda koko kaupunkiin uudenlaista matkailullista vetovoimaa. Vastaavan rakennelman tuottaminen olisi tänään miljoonaprojekti. Nyt koko komeuden voi saada melkein ilmaiseksi.

Vaikka purkupäätös on tehty, kaupungin talous ei mahdollista asian toteuttamista muutamaan vuoteen. Tuskinpa kaupunki kieltäytyisi tornia myymästä, jos ostaja ennen sitä ilmaantuu. Joten pistäkääpä te, jotka haluatte tornin säilyvän osana kaupunkimme silhuettia, viestiä menemään tuntemillenne yrittäjille, jotka etsivät tilaisuutta käynnistää jotakin uutta elämyspalvelujen joukkoon.

Teppo Turja

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (ps)

Emmi Rantanen

kaupunginhallituksen jäsen (ps)