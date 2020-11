Filatov vastaa Walkamolle: Poliittista palturia! SDP:lle jokainen työntekijä on tärkeä

Kokoomuksen Mika Walkamo huolehti kirjoituksessaan (HäSa 4.11.) ravintoloiden selviämisestä. Yritysten huoli pärjäämisestään koronan oloissa on aiheellinen ja siihen on vastattu tukemalla yrityksiä yleisesti sekä ravintolayrityksiä erityisesti useilla miljardeilla. Tukeminen jatkuu yhä uuden kustannustuen avulla.

Korona pelottaa ihmisiä ja on saanut asiakkaat pysymään kotona. Kiistatta ravintoloita koskevat koronarajoitukset tuovat lisää vaikeuksia.

Osa ravintoloista taas on löytänyt uuden markkinaraon ulos myytävästä ruuasta ja nämä ravintolat ovat saaneet jopa lisää asiakkaita. Silti kokonaisuudessaan ravintola-ala on ahdingossa.

Kokoomus on tukenut ravintolarajoituksia

Ravintoloita koskevia rajoituslakeja kokoomus on eduskunnassa tukenut. Päätökset on tehty yksimielisesti, joten tämä Walkamon kieltä käyttääkseni ”kylmä vesi” on heitetty ravintoloiden niskaan yhdessä ja syynä on koronan ehkäisy.

Euroopasta näemme, että koronaa ei ole vielä voitettu. Esimerkiksi koko Saksassa ja monissa muissa Euroopan maissa ravintoloita on suljettu kokonaan

Joudumme tasapainottelemaan kolmiossa, jossa toimia tehdään koronan leviämisen ehkäisemiseksi ja talouden kestävyyden turvaamiseksi sekä ihmisten työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia keskinäisriippuvuuksien maailmassa.

Walkamon väite poliittista palturia

Walkamo väittää kirjoituksessaan, että SDP:tä ei kiinnosta ravintoloiden tilanne ja niiden työntekijät. Väite on poliittista palturia. Se, että pääministeri Sanna Marin vieraili Jämsässä Kaipolan tehtaalla, ei vähennä hänen huoltaan muista työntekijöistä tai työpaikkansa menettävistä ihmisistä.

Isojen tehtaiden aluetaloudelliset vaikutukset ovat suuret. Siksi niihin etsitään ratkaisuja erilaisilla välineillä kuin palvelualojen ahdinkoon. Koronan oloissa ihmiset pelkäävät kuluttaa ja tämä vaikuttaa kotimarkkinoiden esimerkiksi palveluiden työpaikkoihin.

Rajoitustoimia selvästi enemmän kulutuksen laskuun on vaikuttanut koronavirusta koskeva epävarmuus ja pelko tartunnasta. Tämä on aika yllättävää, mutta todistusvoimaa löytyy mm. Ruotsin ja Tanskan sekä USA:ssa tehdyistä tutkimuksista. Siksi koronatartuntojen ehkäisy on sekä terveyspolitiikkaa että työllisyyspolitiikkaa.

Kokoomuksen ratkaisut ravintola-alalla ovat mm. työntekijöiden sunnuntaikorvausten poistaminen ja työpaikkansa menettäneiden ihmisten työttömyysturvan leikkaus sekä tulevien eläkkeiden leikkaus. Ei kovin välittäviä esityksiä.

Tarja Filatov

kansanedustaja (sd.)

Hämeenlinna