Hämeenlinnalaiset lääkärit: Hoidon jatkuvuus on ykkösasia terveyskeskuksessa

Uusi aluevaltuusto on valittu ja tuoreet valtuutetut aloittelevat työtään. Vaalikampanjoinnin aikana nostettiin esiin usean ehdokkaan taholta huoli perusterveydenhuollon toimivuudesta ja useita erilaisia ratkaisuehdotuksia sen parantamiseksi.

Me Hämeenlinnan terveyskeskuksessa työskentelevät lääkärit jaamme huolen hoitoon pääsyn hitaudesta osalla terveysasemistamme. Tilanne asettaa eri osissa kuntaa asuvat epätasa-arvoiseen asemaan ja voi viivästyttää tarpeellisen hoidon järjestämistä.

Ongelmaan on ehdotettu ratkaisuksi sekä sitä, että potilaat voisivat varata vastaanottoajan siltä hyvinvointialueen terveysasemista, mistä sen kulloinkin sujuvimmin saisivat että erilaisia ostopalvelu- tai palveluseteli-malleja.

Riskinä on päällekkäinen työ

Molemmissa on riskinä, että jokainen potilaan ongelma arvioitaisiin ja hoidettaisiin eri paikassa eri ammattilaisten toimesta. Tämä aiheuttaa paljon päällekkäistä työtä, resurssien haaskausta, hoidon pirstaloitumista ja mahdollistaa palvelujen epätarkoituksenmukaisen käytön sekä heikentää hoidon laatua.

Useissa tutkimuksissa ja näiden pohjalta myös tuoreessa monisairaan potilaan Käypä hoito -suosituksessa on todettu, että pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde perusterveydenhuollossa vähentää potilaiden kuoleman ja sairaalahoidon riskiä, lisää sekä potilaiden että henkilökunnan tyytyväisyyttä ja parantaa potilaiden sitoutumista hoitoonsa.

Ihminen on monimutkainen kokonaisuus

Ihminen on niin monimutkainen bio-psyko-sosiaalinen kokonaisuus, että yksittäisellä tapaamisella kokonaisuuden hahmottaminen on mahdotonta. Jokaisella ammattilaisen vastaanotolla kuluu aikaa potilaan perussairauksien, lääkityksien ja historian läpikäymiseen – paitsi silloin, kun potilas on ennestään hoitavalle henkilölle tuttu.

Mitä enemmän sairauksia, lääkityksiä ja sosiaalisen tilanteen haasteita potilaalla on, sitä tärkeämpää on, että hoitava ammattilainen ymmärtää kokonaistilanteen.

Nopean saatavuuden perusteella valittu vastaanottoaika sattumanvaraisella lääkärillä sopii lähinnä yksittäisen, selkeän terveysongelman hoitoon. Vaikkapa murtuman kohdallakin potilaan tunteva lääkäri osaisi huomioida kotiolosuhteiden vaikutuksen kipsin kanssa pärjäämiseen, potilaan herkkyyden kipulääkehaitoille tai muita vastaavia yksilöllisiä hoitoon vaikuttavia seikkoja.

Kukaan ei ehkä näekään metsää puilta

Monet käynnit johtavat myös jatkotutkimuksiin ja potilas voisi ajautua tilanteeseen, jossa yhdeltä terveysasemalta on määrätty yhden vaivan kokeet, toiselta toisen ja potilas odottaa kannanottoa useammalta lääkäriltä yksittäisiin terveysongelmiinsa, mutta kukaan ei näe metsää puilta.

Terveydenhuollossa joudutaan välillä tekemään myös päätöksiä, joihin potilas ei ole tyytyväinen. Potilaan toivoma hoito tai tutkimus ei aina ole hänelle sopiva tai tarkoituksenmukainen.

Tällaisessakin tilanteessa parhaaseen lopputulokseen päästään yleensä keskustelemalla uudelleen saman ammattilaisen kanssa, joka on jo asiaan perehtynyt ja osaa verrata tilannetta aiempaan ja huomata mahdolliset uudet oireet ja ongelmat arvokkaana lisätietona uutta arviotaan varten.

Tämä etu menetetään, jos potilas hakeutuu ongelmansa kanssa aina uuden ammattilaisen vastaanotolle.

Laaja-alaista ihmisten ymmärtämistä

Yleislääketieteen erikoislääkärien koulutus tähtää ihmisten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen laaja-alaisesti, potilaan kokonaistilanteen hahmottamiseen ja koordinointivastuun ottoon hoitokokonaisuudesta.

Terveyskeskustyöhön hakeutuu lääkäreitä, joille nämä asiat ovat työssä viihtymisen ja työn merkityksellisyyden kannalta oleellisia. Jatkuvuutta hoitosuhteissa on siis tärkeää tukea myös henkilökunnan pysyvyyden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Samalla potilas saa kokonaisvaltaista, henkilökohtaista ja laadukasta hoitoa.

Hoidon jatkuvuus ja pitkät ja luottamukselliset potilassuhteet ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti toimivan perusterveydenhuollon kulmakivi ja kaikkien perusterveydenhuollon järjestämistä koskevien päätösten tulee tukea näiden toteutumista.

Eeva Haikka, Aili Laakso, Pia Valonen, Irina Kotselainen, Essi Kumpuvaara, Marika Yoki, Arttu Ilmanen, Sami Sinisilta, Anne Ylä-Soininmäki, Juska Matikainen, Katri Aaltonen, Mia Pihlaja, Tomi Kivioja, Stefano Peciola, Sini Tynkkynen ja Noora Kauranen

hämeenlinnalaisia terveyskeskuslääkäreitä