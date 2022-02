Hämeenlinnan terveyspalveluiden johto vastaa: Pyrimme tuottamaan parasta mahdollista palvelua – Avosairaanhoitoon palkataan lisää hoitajia

Hämeen Sanomissa on kirjoitettu vilkkaasti Hämeenlinnan avosairaanhoidon tilanteesta. Avosairaanhoidon lääkärit toivat huolensa esille hoidon jatkuvuudesta kirjoituksessaan (HäSa 2.2.).

Hämeen Sanomat uutisoi 2. helmikuuta avosairaanhoidon tämänhetkisestä tilanteesta ja kiireettömän hoidon tilapäisestä alasajosta.

Heikki Rosenström kirjoitti (HäSa 5.2.) kaupungin säästävän terveyden kustannuksella ja Tapio Innamaa (HäSa 10.2.) vastaanottoajoista myös kiireettömille potilaille.

Jaamme työntekijöidemme kanssa huolen hoidon saatavuudesta perusterveydenhuollossa. Huolella on entistä enemmän painoarvoa tämän hetkisten haasteiden keskellä ja tulevaa uutta hyvinvointialuettakin suunniteltaessa.

Pitkäaikaissairaiden hoidossa jatkuvuus on keskeinen työkalu

Hoidon jatkuvuus on keskeinen työkalu niiden potilaiden hoidossa, joilla on pitkäaikaissairauksia. Lyhyt käynti esimerkiksi flunssaoireisena vastaanotolla ei edellytä hoidon jatkuvuutta. Koronasta johtuen näiden kiireettömien vastaanottokäyntien saatavuus on heikentynyt hetkellisesti.

Myös monissa muissa kunnissa on jouduttu samaan tilanteeseen, koska työntekijät eivät riitä sekä koronasta johtuvien tehtävien, että entisen palvelutason ylläpitoon. Hämeenlinna ei poikkea tästä.

Pandemiavastaanotto on vienyt resursseja

Normaaliajasta poiketen joudumme ylläpitämään ylimääräisinä toimintoina infektiopotilaille kohdennettua pandemiavastaanottoa, joka vaatii ylimääräisen hoitaja- ja lääkäriresurssin. Koronanäytteenotto sitoo hoitajia ja koronajäljitys on myös normaalioloista poikkeavaa työtä, johon tarvitaan työvoimaa.

Työvoiman saatavuudessa on tällä hetkellä haasteita. Kuten aiemminkin olemme viestineet, on alkuvuodesta ollut poissaoloja lääkärityövoimassa koulutusvapaiden ja perhevapaiden takia. Avoimia lääkärivirkoja meillä on tällä hetkellä 3, ja näihin on paraikaa haku meneillään.

Sijaisuuksiin olemme saaneet vaihtelevasti lääkärisijaisia. Sijaisten tulee olla taidoiltaan sellaisia, että he pärjäävät terveyskeskustyön kaikilla osa-alueilla vauvasta vaariin. Lääkäritilanne avosairaanhoidossa tulee kohenemaan kesää kohti.

Paljon sairauspoissaoloja kaikissa ammattiryhmissä

Hoitajien osalta saatavuus on ollut lääkäreitä parempi. Muun väestön tapaan myös henkilökuntamme sairastaa myös muun väestön tapaan, ja meillä on ollut paljon sairauspoissaoloja kaikissa ammattiryhmissä koko alkuvuoden ajalta. Tämä valitettavasti näkyy myös palveluiden saatavuudessa.

Tapio Innamaa ehdottaa työnjakoa hoitajien ja lääkäreiden välille vastaanottoaikojen lisäämiseksi. Toimimme jo näin, eli ennen lääkärin vastaanottoa hoitaja pyrkii kartoittamaan asiat mahdollisimman valmiiksi. Hoitajien työnkuva on nykyisellään laaja, sisältäen vastaanoton lisäksi puhelut ja erilaiset sähköiset palvelut.

Aina pyrkimyksenä kuitenkin on kartoittaa mahdollisimman laajasti potilaan kokonaistilanne ja valmistella potilas ennen lääkärinvastaanottoa.

Koronapandemia on lisännyt runsaasti yhteydenottoja terveysasemille, mikä vienyt paljon työaikaa.

Kaupunki ei säästä kiireettömän hoidon järjestämisestä

Heikki Rosenström pohtii kirjoituksessaan kaupungin säästävän, mikä ei pidä paikkaansa. Olemme saaneet luvan palkata riittävästi työvoimaa, ja kaupungin taholta on ollut yhteinen tahtotila saada palvelut toimimaan.

Kiireetöntä vastaanottoa on tähän asti pyritty järjestämään kaiken muun toiminnan rinnalla koko pandemian parivuotisen olemassaolon ajan, missä on keskimäärin onnistuttukin hyvin.

Koronapandemia tulee valtakunnallisestikin kasvattamaan merkittävän hoitovelan, jota maksellaan jälkikäteen.

Määräaikaisesti lisää hoitajia

Toiminnan korjaamiseksi olemme avosairaanhoidossa palkkaamassa määräaikaisesti lisää hoitajia, jotta hoidontarvetta ja hoitajavetoista vastaanottoa voidaan vahvistaa tänä vuonna hoitovelan takia. Tämän myötä voidaan myös lääkäreiden vastaanottopainetta helpottaa, ja kevään edetessä odottaa tilanteen muutenkin kohentuvan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pyrimme tuottamaan parhaan mahdollisen palvelun asiakkaillemme. Henkilökunta on ollut kovilla kahden viime vuoden ajan terveyspalveluissa, ja me kaikki toivomme, että voisimme työssämme palata kohti normaalia.

Outi Hämäläinen

avosairaanhoidon ylilääkäri

Jaana Myllymaa

avosairaanhoidon palvelupäällikkö

Juha Tiainen

terveysjohtaja

Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut