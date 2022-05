Hamkin rehtorit: Rakennetaan yhdessä Hämeenlinnasta yhä vahvempi korkeakoulukaupunki – Haaste kaupungin päättäjille ja yrityksille

Hämeenlinna on vahva korkeakoulukaupunki. Hämeen ammattikorkeakoulun koulutus, tutkimus ja yrityskumppanuudet vievät kiistatta eteenpäin Kanta-Hämeen elinvoimaa, osaamista ja yritysten kehitystä. Me täällä Hämeenlinnassa voisimme kuitenkin tehdä vielä enemmän.

On aika hylätä vanhanaikainen ajatus siitä, että jonkin yliopiston filiaali toisi Hämeenlinnalle avaimet onneen. Meillä on jo korkeakoulu.

Hamkissa on 8000 opiskelijaa, ja tarjolla on vuosittain 280 maisteritasoista ja lähes 1 400 amk-tutkintoa. Olemme rakentaneet Hämeenlinnaan neljä tutkimusyksikköä, tohtoripolun ja professuureja vastaavan tutkijayliopettajajärjestelmän. Tutkijayliopettajia on jo yli 30.

Hämeenlinnasta aito korkeakoulukaupunki

Hamkin tavoitteena on kehittää Hämeenlinnasta aito, osaamisintensiivinen ja kansainvälinen korkeakoulukaupunki.

Meille se on kaupunki, joka elämällään ja sykkeellään kiinnostaa nuoria ja korkeakoulutettuja. Sinne jäädään asumaan. Siellä on tapahtumia, ravintoloita, iltaelämää, kulttuuria, pyöräilyreittejä sekä monimuotoiset asumisvaihtoehdot. Ennen kaikkea siellä on korkeakoulutetuille työpaikkoja. Tämän saavuttamiseen tarvitaan rohkeita elinkeino- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita ja valintoja.

Hamkin vetovoima on hyvä, ja opiskelijamme tulevat enimmäkseen kasvukeskuksista. Tämä tuo edun Hämeenlinnalle. Valitettavasti iso osa valmistuneista palaa takaisin kasvukeskuksiin kiinnostavien työpaikkojen perässä.

Tarvitaan myös rahallisia panostuksia

Aidon korkeakoulukaupungin kehittäminen edellyttää paitsi selkeää visiota, myös rahallisia panostuksia. Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki päätti juuri panostaa 10 miljoonaa euroa yhteiskunnallisen tiedekunnan perustamiseen.

Haluamme rakentaa yhdessä Hämeenlinnan kanssa kaupungistamme koulutus-, tutkimus- ja yritystoiminnan keskuksen. Hamkin vahvoja alueita ovat bio- ja kiertotalous, älykkäät ratkaisut ja ICT sekä metalliklusteri.

Nämä alat uudistavat elinkeinorakennetta ja rakentavat aitoa korkeakoulukaupunkia. Tavoitteena on, että aluetalouden kasvua edistävä tutkimusyhteistyö elinkeinoelämän ja muiden korkeakoulujen kanssa vahvistuu edelleen.

Yhteiset strategiset tavoitteet

Tarvitsemme selkeät yhteiset strategiset tavoitteet, joiden avulla voimme kasvattaa osaamisintensiivisyyttä. Hyvä alku on jo ollut Linnan Kehityksen kanssa tehty yhteistyö, jossa olemme onnistuneet houkuttelemaan useita ICT-alan yrityksiä alueelle osaajatarjonnan perässä.

Hamk tukee vahvasti yritystoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Esimerkiksi Yritteliäs korkeakoulu ja Design Factory ovat konseptejamme, jotka rohkaisevat yrittäjyyteen.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuksia osallistua tutkimukseen ja koulutukseen. Tämä avaa yrityksille mahdollisuuksia löytää parhaat osaajat, ja nuorille mahdollisuuksia pysyä Kanta-Hämeessä.

Kehittymisessä ja kasvussa kansainväliset ja monipuoliset verkostot ovat avainasemassa. HAMK vahvistaa Hämeenlinnaa kansainvälisenä korkeakoulukaupunkina, sillä olemme osa RUN Eurooppa -yliopistoa.

Tarvitaan lisää kansainvälisyyttä

Kansainvälisyys onkin tärkeä osa kehittyvää korkeakoulukaupunkia. Tarvitsemme osaajille ja heidän perheilleen kansainvälisen toimintaympäristön myös korkeakoulun ulkopuolella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansainvälistä koulutuspolkua ”tutista tohtoriksi” sekä englanninkielisiä palveluita.

Heitämme haasteen Hämeenlinnan päättäjille ja yrityksille: Yhdessä voimme rakentaa entistä vetovoimaisempaa kaupunkia ja huolehtia siitä, että korkeakoulun tuottama osaaminen ja tutkimus muuttuvat entistä paremmin yhteiseksi hyväksi Hämeenlinnan alueella.

Pasi Puusaari

rehtori

Heidi Ahokallio-Leppälä

vararehtori

Hämeen ammattikorkeakoulu