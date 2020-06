Harjoittelu auttaa esiintymisjännitykseen – Jännittäminen ei saa olla este uralla etenemiseen

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) avautuminen esiintymisjännityksestään palautti mieleeni omat kokemukseni jännittämisestä esiintymistilanteissa. Vaikka nykyisin puheiden pitäminen ja esiintyminen sujuukin suhteellisen rennosti, ei tilanne omalla kohdallanikaan ole ollut aina niin.

Opiskeluaikana huomasin esiintymistilanteiden alkavan jännittää jo viikkoja ennen ja itse tilanteissa ääni värisi ja kädet tärisi. Tilanne oli suorastaan epämiellyttävä ja tämä lisäsi entisestään vastenmielisyyttä esiintymisiä kohtaan. Olin kuitenkin opiskelemassa ammattiin, jossa joutuisin puhumaan joka päivä joukolle ihmisiä ja siksi tilanne piti todella ottaa haltuun.

Huomasin yliopistossa mahdollisuuden opiskella enemmänkin puheviestinnän kursseja, sen kaikille pakollisen yhden lisäksi. Puheviestinnän kursseilla opin hallitsemaan jännitystä ohjatuissa esiintymistilanteissa. Sain myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten puhetilanteisiin voi valmistautua. Esiintymiseen tuli rutiinia mutta ennen kaikkea tunsin, että alan hallita jännitystäni ja että osaan käyttää erilaisia keinoja puhetta tehostaakseni. Koulutus oli minulle erittäin tärkeä keino päästä tilanteen päälle ja sen avulla aloin jopa nauttia esiintymisestä.

Retoriset taidot kunniaan

En oikeastaan tiedä yhtään ihmistä kuka ei olisi jännittänyt esiintymistä. Tiedän monia taiteilijoita, poliitikkoja ja media-alan ammattilaisia, joita jännittää edelleen monien työvuosien jälkeenkin. Esiintymisjännitystä voi siis hallita, eikä se estä ihmistä tekemästä työtään. Jännitys myös kertoo, että tilanteet joissa jännittää ovat tärkeitä ja niissä halutaan onnistua.

Valtiovarainministeri Kulmuni halusi onnistua esiintymistilanteissa hyvin ja siksi hän hankki itselleen koulutusta. Viisasta olisi ollut miettiä koulutusta hankkiessaan kuka viulut maksaa? Omasta pussista maksaessa olisi varmasti tullut huomioitua paremmin koulutuksen kustannukset ja tämäkin turha kupru Suomen poliittisessa historiassa olisi jäänyt tapahtumatta.

Jännitystä on hyvä olla sopivassa määrin, mutta silloin kun huomaa, että jännittäminen häiritsee tilannetta, kannattaa asialle tehdä jotain. Esiintymisjännitys ei saa olla este uralla etenemiseen vaan se on hoidettavissa harjoittelulla ja jos haluaa oikein taitavaksi puhujaksi, on hyvä oppia käyttämään retorisia taitoja.

Hämeenlinnassa on vuosittain järjestetty Retoriikan kesäkoulu, jossa on ollut mahdollista päästä kuulemaan kansainvälisen tason huippuammattilaisia. Sattuneesta syystä sitä ei tänä vuonna ole mutta toivottavasti ensi kesäkuussa taas on. Hyvät puhetaidot ovat meille kaikille tarpeen ihan jokapäiväisessä elämässä. Siksi taitoja pitää ja kannattaa harjoitella.

Anne Laatikainen

rehtori ja valtuutettu (sd.)