Mielipide: Hattula-syndrooma jatkunee

Luulin, jotta riidankylvö Hattulan kunta-asioissa jää kuluneelle vuodelle ja päästään hoitamaan asioita asiallisella tavalla.

Vielä mitä. Valtuustokokouksessa 15.12. valtuutettu Kattelus esikuntineen heitti uudet riidansiemenet pähkäiltäviksi.

Muistuu mieleeni sama tilanne kun olin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Rahkoilan koulun lakkauttaminen oli tapetilla, puolustin valtuutettuna sen säilymisen puolesta. Sanomiseni laitettiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan piikkiin, ei valtuutetun. Minut savustettiin ulos ja koko lautakunta monien vaiheiden jälkeen. Myös Kattelus oli siloisen lautakunnan jäsen.

Edelleen ihmettelen, ettei valtuutettu saa sanoa mielipidettään kunnan hallinnosta ja tavasta niitä hoitaa, vaan kaikki sanominen laitetaan lautakunnan puheenjohtajan piikkiin. Näin oli silloin, kun itse oli vastaavalla paikalla, ja tapa näyttää jatkuvan.

“Sekava hallinto”

Hallinnon uudistusta nyt sitten siunattiin toistamiseen. Mitä sillä saadaan tai saatiin aikaan, parin virkamiehen irtisanomiset ja hyvin sekava hallinto.

Kuntalainen ei oikein tiedä minkä lautakunnan alaisuuteen mikäkin asia kuuluu. Onko se elinvoima- vai hyvinvointilautakunnan asioita vai kuuluuko asia jaostoille. Säästöjä ei ainakaan synny ja asioiden joustavuus ei parane.

Hattula on hyvä paikka elää ja asua, siitä on minulla kokemusta yli 40 vuoden ajalta. Nyt vain pitää itse kunkin alkaa hoitamaan niitä asioita, riidankylvön sijaan, millä jatkossakin Hattula on elinvoimainen, itsenäinen kunta, jossa halutaan elää ja asua.

Matti Kortesaari

Hattula