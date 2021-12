Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajan mielipide: Suuren laivan kääntäminen vie aikaa ja vaatii kaikilta kärsivällisyyttä

Kuntamme on ollut paljon otsikoissa viime aikoina, ja monet teistä ehkä miettivät mitä kunnan päätöksenteossa tapahtuu.

Otsikoista huolimatta haluan kertoa, että me päättäjät yhdessä virkamiesten kanssa teemme kovasti töitä yhteisten asioiden ja kunnan kehittämisen eteen. Muutos on aina hankalaa, ja suuren laivan kääntäminen vie aikaa ja vaatii kaikilta kärsivällisyyttä.

Vaikka kehityksen vauhdittaminen ja hyvien asioiden edistäminen on meille kaikille prioriteetti, joskus hitaus on hyvä asia. Hitaus on parhaimmillaan merkki siitä, että asiat tehdään harkitusti ja perusteellisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana minun tavoitteeni tällä hallituskaudella on luoda puitteet rakentavalle, puolue- ja ryhmärajat ylittävälle yhteistyölle, ja rakentaa sellainen ilmapiiri, jossa yhteistyö on avointa ja kannustavaa, ja jossa jokainen valtuutettu kokee voivansa osallistua keskusteluun.

“Yhteistyö erityisen tärkeää”

Olemme suurten muutosten edessä. Tuleva sote-uudistus, väestön ikääntyminen ja koronapandemia ovat vain muutamia esimerkkejä asioista, jotka mullistavat kuntien toimintaa ennennäkemättömällä tavalla.

Nämä tuovat mukanaan suuria haasteita, joihin meidän täytyy epävarmuudesta ja tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta löytää paras mahdollinen ratkaisu juuri Hattulalle. Haasteiden äärellä on yhteistyö ja kommunikaatio ihmisten, niin kuntalaisten kuin valtuutettujen kesken erityisen tärkeää.

Me valtuutetut edustamme kuntalaisia, ja siten olemme kaikki keskenämme erilaisia. Tämä on rikkaus, koska vain tarkastelemalla asioita eri näkökulmista voimme löytää kaikkiin haasteisiin parhaan mahdollisimman ratkaisun.

“Kunnioitusta toisia kohtaan”

Yhteistyö vaatii kuitenkin paljon kaikilta osapuolilta; se vaatii kärsivällisyyttä kuunnella ja yrittää ymmärtää toisen näkökulmaa ja mielipidettä, se vaatii taitoa osata kertoa oma mielipiteensä rakentavalla tavalla, ja ymmärrystä että kaikkea ei voi saada.

Ennen kaikkea se vaatii kunnioitusta toisia kohtaan. Kaikki me valtuutetut olemme kuntalaisten valitsemia, ja siten kaikkien mielipide on yhtä tärkeä. Se on demokratian ydin.

Jag önskar Er alla en fridfull och frisk jul, och ett framgångsrikt nytt år!

Ellen Rydbeck

maanviljelijä, Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtaja (kok.)