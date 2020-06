Lyhyesti lukijoilta: Hengityssuojaimet puuttuivat osalta henkilökunnasta, vaikka juliste lupasi muuta

”Mehiläisen koko henkilöstö käyttää hengityssuojaimia suojatakseen potilaita ja itseään mahdolliselta koronatartunnalta.” Teksti on Mehiläisen Hämeenlinnan toimipisteen ala-aulassa sijaitsevassa julisteessa. Olen asioinut kyseisessä toimipisteessä sekä toissa viikolla että viime viikon alussa. Molemmilla kerroilla osalla toimistohenkilöstä ei ollut hengityssuojainta. Olettaisi asiakkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä vastaavan yrityksen toimivan näissä asioissa lupaamallaan tavalla.

Pettynyt asiakas

Mihin on ajautunut Hattulan terveydenhuolto. Varatessani aikaa terveystarkastukseen ja samalla käynnillä olisin halunnut todistuksen ajokorttia varten, sain vastaukseksi, ettei ennen syksyä ole mahdollista, kannattaa hakeutua yksityiselle. Maksettuani veroja Hattulaan 35 vuotta ja käytettyäni keskimäärin 5 vuoden välein terveyspalveluja, jäi olo, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi. MVeNyt olisi aika erään hoitokodin pääpaikalla katsoa peiliin, kun yhdestä hoivakodista lähtee pois pidetyt ja asiansa osaavat yksikön johtaja, sairaanhoitaja ja monta lähihoitajaa. Missä mättää?

Omaiset

Kun kaupungin sateenkaariliputuspäätös herättää tunteita puolin ja toisin, ehkä kannattaa muistuttaa sen todellisesta merkityksestä. Kautta aikojen sateenkaari symboloi erilaisuuden harmonia ja suvaitsevuutta, eikä vain poikkeavaa seksuaalisuutta. Eri värit edustavat jokaista uskontoa, rotua tai maailmankatsomusta. Yksi väri myös niille joita tämä lippu ärsyttää – heilläkin on oikeus ilmaista mielipiteensä, joten liputus on myös heidän puolestaan. Ja jos poikkeavuus ahdistaa, kannatta ehkä kuvitella hetkeksi miltä tuntuisi, jos itse eläisi Suomessa tummaihoisena tai seksuaalivähemmistönä. He odottavat vain ymmärrystä ja hyväksyntää. Let it Be.

Wojtek Skalski, Hattula

Pankaas nyt oikein miettien siellä kaupunginhallituksen kokouksessa olisiko tällä hetkellä muuta murhetta ja todellista asiaa sen Pride-liputuksen sijaan. On mielestäni inhottavaa katsoa kaupungin arvopaikoissa liehuvia liekinvarsia. Keskittyvää olennaisin ongelmiin!

Kyllästynyt

Nimimerkki Opintomatkalle toivotti (HäSa 12.6) Hämeenlinnan päättäjiä opintomatkalle Seinäjoelle. Pahoin pelkään, että ainoa oppi joka sieltä tarttuisi, olisi Seinäjoen parkkiluola.

ReiPan

Taas on kesä kauneimmillaan. Me täällä latvavesillä olemme huolissamme jokiemme ja järviemme tilasta etenkin niiden pinnan alenemisesta ja sitä kautta rehevöitymisestä. Valkeakosken kanavan voisi muuttaa siten, että jokainen soutuvene ei sulkuja aukaisisi. Vettä menee tuhansia kuutioita hukkaan ja se on täältä latvavesistöstä pois. Kanavaa voisi käyttää tiettynä aikana päivästä.

Markku Lehtonen, Tuulos

Hämeenlinnassa on aivan liikaa pizzerioita. Toivottavasti Jukolan uuteen kauppakeskukseen ei tule roskaruokapaikkaa.

Mummeli

Kun kirjasto on nyt remontoitu, pitäisi jonkin bussin kulkea Lukiokadulla. Postin tulisi palauttaa laatikko ovelle. Palvelut tällekin alueelle.

R. S.

Hyvä ”omainen hoitajana”. Sokerinmittausliuskoja ei ole saatavissa Hämeenlinnassakaan. Neuvotaan mittaamaan harvakseltaan, joka toinen viikko aamulla.

Ihm

HäSa 12.6.2020 on juttu jätehuollon perusmaksusta. Ihmettelen suuresti suunnitellun maksun perusteluja. Omakotiasukasko pannaan taas maksumieheksi, vaikka roskis tyhjennetään samaan tahtiin kuin kerros- tai rivitaloissa. Em. talojen roskiksissa on useampien asukkaiden jätteet, suuremmat ja raskaammat astiat ja niitä voi olla useita. Kiertokapulan isoja roskien keruupaikkoja saa etsiä kohta koirien kanssa, niin harvassa niitä on. Omakotiasukas ja auton omistajat ovat aina olleet maksumiehinä, kun rahaa tarvitaan keksittyihin menoihin.

Eero Kantolinna Hämeenlinnan Kaurialasta

Jätehuollon perusmaksu. Taas uusi veroluontoinen maksu ja piikki auki. Kiitos.

Visa Varjoranta

Kuinkahan paljon mahdollista tulevaa jätehuollon perusmaksua olisi vuosittain lupa korottaa?

Taas maksetaan

Aivan ilmeisesti EU:ssa ollaan ajautumassa ratkaisuun, että yhteisvastuullisesti tullaan jakamaan rahaa erityisen paljon Etelä-Euroopan maille. Sehän helpottaisikin näille maille velkaa antaneita Saksan ja Ranskan pankkeja. Mutta Suomi joutuisi maksumieheksi. Oikeudenmukaisin ratkaisu olisi antaa koko EU:n köyhtyä ilman avustusjärjestelyjä. Pieni sisukas Suomi on aina osoittanut selviävänsä ja niin jatkossakin suhteellisen hyvin.

Opiksi EU:lle

