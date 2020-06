Jari Koskisen mielipide: Hämeenlinnan ranta-asumisen selvitys viestii kielteistä asennetta kylien kehittämiseen

Kaupunki on teettänyt ranta-asumiseen liittyvän selvityksen, kannattaa tutustua. Siinä puhutaan edullisuusvyöhykkeistä, mutta ei kylien elinvoimasta tai pitäjien kehittämisestä. Kertonee asenteesta.

Kaupungin nettisivuilla puhutaan kauniista luonnosta, sadoista järvistä ja vireistä pitäjistä. Tästä huolimatta suhtautuminen maalle muuttamiseen on ollut nuivaa.

Siksi vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia ei juuri ole hyväksytty. Kysyjille on todettu, että ei kannata hakea, koska se ei tule menemään läpi. Kaupungin mainoslause ”Ihan lähellä” on siis ollut ”Ihan vitsi”.

Hämeenlinnan talous on heikko ja tarvitaan lisää veronmaksajia. Pitäjiä ja kyliä voi kehittää vain niiden vahvuuksien kautta. Puhtaat järvet ja kaunis luonto ovat vahvuuksia.

Pitäjät pysyvät vireinä vain uusien asukkaiden avulla. Samat ihmiset eivät voi vuosikymmeniä pyörittää iloisia kesätapahtumia.

Maaseutupolitiikassa on vuosikymmeniä puhuttu etätyön mahdollisuuksista. Nyt se on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Tekniikka on kehittynyt ja koronavirus muutti asenteita.

Jos Hämeenlinna ei tätä huomioi, se tekee kardinaalivirheen.

Edullisuusvyöhykkeitä määriteltäessä on valittu teemoja ja pisteytyksiä.

Näitä ovat määrittäneet ranta-asumiseen vastahankaisesti suhtautuvat virkamiehet sekä pieni joukko luottamushenkilöitä. Kokemus maaseutuelämisestä ja laajan Hämeenlinnan kaikista alueista ja kylistä on saattanut olla hieman ohut.

Selvitys ei tunnista esimerkiksi Hauhontaustan kylää, jossa asuu yli 100 ihmistä. Meillä on toimiva kyläyhdistys ja oma kylätalo. Eikä Hyömäen kylääkään mainita.

Otetaan konkreettinen esimerkki. Hauhontaustantieltä lähtee Kuhalantie-niminen yksityistie. Se menee Hyömäen kylän läpi ja päättyy Alvettulantiehen. Tie kulkee lähellä Hauhonselkää ja sen pituus on 8,5 kilometriä. Tien varressa on yli 30 vakituista asuntoa ja noin 140 vapaa-ajan asuntoa.

Yleisesti hyväksytään se, että käyttötarkoituksen muutokset sallitaan alueilla, jossa ne ovat lähellä olemassa olevaa asutusta. Kuhalantien varrella olevat vapaa-ajan asunnot täyttävät tämän kriteerin kirkkaasti.

Selvityksessä on arvioitu myös kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Tehdyt arviot ovat virheellisiä. Jos Kuhalantiellä käyttötarkoituksen muutos hyväksytään, niin kaupungille ei aiheudu infrasta yhtään lisäkuluja. Kuhalantien tiekunnan osakkaat maksavat edelleen tien hoitamisen kaupungin pienen avustuksen ohella.

Käyttötarkoituksen muutosta hakevilla kiinteistöillä on vesi- ja jätevesiasiat kunnossa, joten ne eivät aiheuta lisäkuluja kaupungille. Jos eivät ole kunnossa, niin lupia ei pidäkään myöntää.

Vapaa-ajan asunnolleen muuttamista suunnittelevat ja haluavat ihmiset tietävät mihin ovat tulossa. Annetaan heille mahdollisuus unelmiin, pidetään huolta pitäjien tulevaisuudesta sekä lisätään verotuloja.

Jari Koskinen

Hauho