Johannes Koskinen (sd.): Inflaatio iskee kovaa lapsiperheisiin – Nyt kamppailuun hintojen nousua vastaan!

Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä energiahintojen nousukierre on räväyttänyt monien Euroopan maiden inflaatiolukemat yli kymmenen prosentin.

Suomessa rahan arvon aleneminen on vielä arvioitu 7-8 prosentin tasolle, mutta sekin syö ihmisten toimeentuloa ja koettelee erityisesti polttonesteiden ja sähkön hintapiikkeinä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä linjasi torstaina kesäkokouksessaan kiireellisiä toimia, joilla hintojen nousua tulee ehkäistä ja toisaalta ohjata tukea täsmätoimina niille joita energia- ja ruokalaskut pahiten rasittavat.

Sähkön hintapaineisiin haettava helpotusta

Sähkön hintapaineisiin on haettava helpotusta laajalla keinovalikoimalla. Ottamalla sähköntuotannon tehoreservistä osia käyttöön hintahuippujen leikkaamiseksi voidaan saada yhden ydinreaktorin tuotannon verran lisää sähköä markkinoille.

Saatavuus- ja hintaongelmien kärjistyessä tulee vapauttaa markkinavakausreservistä lisää päästöoikeuksia sähkön hinnan laskemiseksi. EU-hintakattomekanismia tulee tarkistaa toimivammaksi ainutlaatuisessa hintojen häiriötilanteessa.

Kansallisesti on käytettävissä ministeri Mika Lintilän (kesk.) väläyttämä määräaikainen arvonlisäveron leikkaaminen. Myös lainsäädännölliset keinot sähkön hintojen kohtuullistamiseksi ja sopimushintojen erojen supistamiseksi on selvitettävä pikaisesti. Samalla tietysti sähkön ja laajemmin energian säästötoimia ja kampanjoita on vauhditettava.

Sekoitevelvoitteen kevennystä jatkettava

Polttonesteiden puolella sekoitevelvoitteen kevennys on osaltaan tuonut pumppuhintoja alas ja sitä on jatkettava ensi vuoteen. Lisätoimia verojen huojentamiseksi pitää olla valmiina tekemään, mikäli bensiinin ja dieselin hinnat taas kääntyisivät nousuun.

Korotettua työmatkavähennystä on syytä jatkaa ensi vuodelle ja hintatilanteen mukaan korottaa sekä kilometrihintaa että enimmäisvähennystä. Työmatkakulujen verovähennys tukee työllistymistä ja työnteon kannattavuutta laajentuneilla työssäkäyntialueilla.

Tuloverotuksen inflaatiotarkistukset on kohdennettava vahvasti pieni- ja keskituloisiin ja myös eläkkeensaajiin niin että käteen jäävä tulo euroina kasvaa juuri niillä, joita elinkustannusten kasvu on pahimmin piinaamassa.

Inflaatio iskee lapsiperheisiin

Inflaatio iskee erityisen kovasti lapsiperheisiin, koska välttämättömät menot ruuasta sähkölaskuihin ovat kallistumassa voimakkaimmin. Lapsilisien, yksinhuoltajakorotusten ja vastaavien sosiaaliturvan täsmäkorotusten kautta voidaan kompensaatiot ohjata mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Varhaiskasvatusmaksujen reipas alentaminen helpottaa sekä lapsiperheiden taloutta että työllistymistä. SDP ehdottaa maksuporrastuksen tulorajoihin 40 prosentin korotusta, mikä toisi maksuvapautuksen palkansaajien keskiansiotasoon saakka.

Ulosoton vapaakuukausia lisättävä

Velkaantuneiden toimeentulon keventämiseksi on ulosoton vapaakuukausia edelleen lisättävä ja suojaosan euromäärät tarkistettava ostovoiman turvaamiseksi nopean inflaation oloissa.

Kaikki tämä on tehtävä tilanteessa, missä Putinin sota on kasvattanut Suomen valtion alijäämää vuositasolla 3–4 miljardin verran. Julkisen talouden tasapainosta ja kestävyydestä pitemmällä aikavälillä on huolehdittava, samalla kun varmistetaan työllisyyden ja talouden kasvu. Budjettiriihelle käy neuvoksi kansanviisaus: vara on viisautta eikä vahingon enne!

Johannes Koskinen

kansanedustaja (sd.)

Hämeenlinna