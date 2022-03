Juha Isosuon mielipide: Ainutlaatuinen Vanajanlinna on elävä matkailukohde ja osa kulttuurihistoriaa

Vanajanlinna valmistui vuonna 1924, joten vuonna 2024 Vanajanlinna viettää 100-vuotisjuhlaansa. Vanajanlinnan historia on ainutlaatuinen, sillä se on aikanaan rakennettu yksityiseksi metsästyslinnaksi laajoine metsästysalueineen.

Rosenlewiltä linnan osti saksalainen asekauppias Willi Daugs, jonka aikana portinpylväitä koristivat Saksan valtakunnankotkat. Willi Daugsin ajasta tiedetään varsin vähän, mutta Matti Blomqvistin juuri julkaisema kirja kertoo uutta tietoa myös tältä ajalta.

Sodan jälkeen saksalainen omaisuus siirrettiin Neuvostoliiton valtiolle, joka vuokrasi kiinteistöt Yrjö Sirolan säätiölle kommunistisen oppilaitoksen pitopaikaksi. Säätiö osti kiinteistön vuonna 1956. Säätiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin, kun sekä Neuvostoliiton valtion että Suomen opetushallituksen rahoitukset loppuivat eikä kansanopiston ylläpitäminen muulla tavoin enää kannattanut.

Viimeisinä Vanajanlinnaan liittyvinä töinään Yrjö Sirolan säätiö oli jakamassa kiinteistökokonaisuuden erillisiin kiinteistöyhtiöihin, jotka oli tarkoitus yksittäin myydä eri ostajille. Kiinteistöjen yhtiöittäminen oli juridisesti kiinteistönluovutus, jolloin kaupungille syntyi mahdollisuus käyttää lainmukaista etuosto-oikeuttaan.

Kaupunki päätti käyttää etuosto-oikeuttaan

Vilkkaan poliittisen keskustelun jälkeen Hämeenlinnan kaupunki päätti käyttää etuosto-oikeuttaan vuonna 1996. Sen jälkeen ostaja ja myyjä kävivät paljon yksityiskohtaisia neuvotteluita kaupan yksityiskohtien toteuttamiseksi. Tähän liittyi myös säätiön silloin omistaman irtaimiston ja Vanajanlinna oy:n osakkeiden (19 % osakekannasta) siirtyminen Hämeenlinnan kaupungin omistukseen.

Vanajanlinnan hankkiminen Hämeenlinnan kaupungin omistukseen pelasti ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden säilymisen tuleville sukupolville. Etuosto-oikeuden käyttäminen oli myös yksi Hämeenlinnan parhaista elinkeinopoliittisista investoinneista, sillä se mahdollisti kokonaan uuden, kansainvälisen tason matkailukohteen kehittämisen yhdessä Vanajanlinna oy:n osakkeet ostaneiden yrittäjien kanssa.

Vuokrattuna Vanajanlinna oy:lle

Kiinteistöt vuokrattiin Vanajanlinna oy:lle, joka on kehittänyt toimintaansa monin eri tavoin näiden vuosien aikana ja investoinut merkittäviä summia tähän toimintaan. Hämeenlinnan kaupunki on myös investoinut kiinteistöjen peruskorjauksiin merkittäviä summia ja hakenut kiinteistöille suojelupäätöksen.

Vanajanlinnan kiinteistöjä koskevat rakennushistorialliset selvitykset on tehty varsin hyvin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Moni muu Vanajanlinnaan liittyvä näkökulma on jäänyt vähemmälle, vaikka aihetta on melkoisesti. Vanajanlinna on osa suomalaista (ja kansainvälistä) kulttuurihistoriaa, poliittista historiaa ja taloushistoriaa.

Elävä matkailukohde

Parasta kuitenkin on se, ettei kyseessä ole museo, vaan elävä matkailukohde, jossa vierailijat voivat omin silmin tutustua Vanajanlinnan ainutlaatuisuuteen. Koko Vanajanlinnan alueen aktiivinen kehittäminen on edelleenkin paras tapa kertoa paikan historiasta ja markkinoida Hämeenlinnan seutua aitona matkailukohteena.

Tulevan 100-vuotisjuhlan innoittamana Vanajanlinnan historiasta kiinnostuneet yksityishenkilöt päättivät perustaa Vanajanlinnan Perinneyhdistys ry:n, jonka tehtävä on muun muassa edistää Vanajanlinnaan kohdistuvia tutkimuksia ja kerätä asiaan liittyvää tietoa.

Kaikki valokuvat, kirjoitukset, tarinat ja muut tiedot ovat kiinnostavia. Lisätietoa osoitteessa: www.vanajanlinnanperinneyhdistys.fi.

Juha Isosuo

puheenjohtaja

Vanajanlinnan Perinneyhdistys