Juhani Lehto (vas.): Hämeenlinnalaiset vaikuttavat kaupungin budjettiin – Ei ole paniikkileikkausten aika

Hämeenlinnan kaupungin vuoden 2021 budjettivalmistelussa on monesti nähty, että asukkaiden aktiivinen toiminta vaikuttaa. Vahva ja näkyvä asukastoiminta pysäytti kaupungin johdon selvitettävien listalle asettaman Myllymäen koulun lakkauttamisen.

Samoin kävi pyrkimykselle Sairion päiväkodin sulkemiseksi.

Sitkeä monen vuoden asukasaktiivisuus pysäytti toriparkin. Viimeksi kaupunginvaltuusto torjui kaupungin johdon ajaman Alvettulan päiväkodin lopettamisen.

Tavoitteena ”aktiiviset asukkaat”

Kaupungin strategiassa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu ”aktiiviset asukkaat”. Esillä on ollut pienimuotoisen ”osallistavan budjetoinnin” kokeileminen. Kun asukkaat sitten ovat aktiivisia ja osallistuvat toimintaan budjettiin vaikuttamiseksi, heidän esityksiään kannattavia on leimattu kaupungin taloustilannetta ymmärtämättömiksi, populisteiksi, kipeitä päätöksiä vältteleviksi pelkureiksi tai kaupungin näivettymiseen johtavan kehityksen kannattajaksi.

Asukasliikkeiden ansiosta kaupunginvaltuuston enemmistön tuen saaneiden budjettiesitysten kokonaissaldo on vahvasti kaupungin menoja supistava.

Toriparkki olisi lähivuosina tuottanut pelkkiä menoja ja jatkossakin enemmän menoja kuin tuloja.

Sulkemisistakin ensin menoja

Päiväkotien ja koulujen sulkemiset olisivat nekin tuottaneet ensin menoja korvaavien ratkaisujen rahoituksen muodossa ja myöhemminkin varsin pienet säästöt edes ylioptimistisissa konsultti- ja virkamiesarvioissa.

Positiiviseen kokonaissaldoon mahtuisivat vielä asukasliikkeiden esitykset terveysasemien säilyttämisestä ja kantakaupungin julkisten päiväkotien toiminnan turvaamisesta.

Kokonaissaldo on vielä selvemmin positiivinen, kun siihen lasketaan myös vaikutukset kaupungin elinvoimaan, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin vetovoimaan.

Budjettiesitys julkistetaan

Kaupunginjohtaja julkistaa lähipäivinä oman vuoden 2021 budjettiesityksensä ja viimeinen kuukausi ennen valtuuston budjettipäätöstä alkaa. Kaupungin lasten ja vanhusten, köyhien ja pienituloisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä budjetin muutosesityksiä mietittäessä on syytä hylätä erilaiset kauhukuvaukset.

Vaikka kaupungin talous on tiukoilla, paniikkiin ei ole aihetta. Esimerkiksi vuoden 2020 tilinpäätösennuste varoitti kesäkuussa 2020 yli 20 miljoonan euron alijäämästä. Elokuussa ennuste oli supistunut 11 miljoonaan ja syyskuussa viiteen miljoonaan.

Ennuste muuttuu edelleen paremmaksi. Vaikka elämme talouslamassa, sen syvyys arvioidaan nyt vähäisemmäksi kuin aiemmissa ennusteissa. Marinin hallituksen valmistelema taloudellinen tuki kunnille on vielä suurempi kuin kaupungin aiemmissa ennusteissa.

Ei ole paniikkileikkausten aika

Paniikkiin ei ole aihetta myöskään sopeutustoimien ajoituksen suhteen. Laman oloissa esimerkiksi työntekijöiden lomautukset, asiakasmaksujen korotukset, palkkatukeen ja muuhun työllistämiseen sijoittamisen leikkaukset eivät johda muuhun kuin työttömyyden noidankehän pahenemiseen.

Nyt ei ole paniikkileikkausten vaan työllistämisen aika. Tarvittavat talouden kiristykset saavat odottaa nousukautta.

Erityisesti talouspolitiikassaan oikeistolaistuvat perussuomalaiset ja kokoomus yrittävät ajaa omia tavoitteitaan paniikkitunnelmia vahvistamalla. Kaupunginvaltuuston enemmistölle on kuitenkin mahdollista torjua oikeistolainen seikkailupolitiikka.

Juhani Lehto

professori, valtuutettu (vas.)

Hämeenlinna