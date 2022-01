Karoliina Frankin (kok.) vaalimielipide: Nyt on takki tyhjä – Tätä ei buranalla korjata

Elämme ihmeellistä aikaa. Tuhannet ihmiset ovat viimeiset viikot keskittäneet kaikki voimavaransa yritystensä selviytymisstrategioiden laadintaan, niiden toteuttamiseen ja oman henkisen jaksamisen ylläpitämiseen.

Maanlaajuisesti on kehotettu ihmisiä välttämään kuluttamista – kehotettu pysymään poissa kahviloista, ravintoloista, baareista, urheiluhalleista, kuntosaleista, ostoskeskuksista.

Kahden viimeisen vuoden aikana olemme jo muutaman kerran olleet samassa tilanteessa.

Usko paremmasta huomisesta on kantanut aiempien kriisihetkien yli. Säästöt on kaivettu viimeistä euroa myöten käyttöön, lainat on nostettu, toimintaa tehostettu, mielikuvitusta käytetty ja kaikki mahdollinen innovoitu.

Usko, toivo, uho – ja lamaannus

Nyt on takki tyhjä. Lomautuslaput jaettu. Ovia suljettu. Usko, toivo ja positiivinen uho ovat muuttuneet lamaannukseksi, ahdistukseksi ja pian masennukseksi. Kukaan ei kerro mihin olemme matkalla.

Maan johtoa ei näy, päättäjät kinastelevat keltaisen lehdistön sivuilla, pk-sektori elää keskellä kaaosta. Kymmenet tuhannet työntekijät odottavat lomautuksen alkamista – ne jotka eivät vielä ole lomautettuina.

Tämä kaiken eletyn ja nyt käsillä olevan lasku tulee olemaan suuri. Tätä ei korjata kauniilla sanoilla, buranalla tai muutamien satojen tai tuhansien eurojen yrityskohtaisilla koronatuilla.

Me päätämme, ketkä päättävät

Demokraattisessa yhteiskunnassa me päätämme, ketkä päättävät. Nyt käynnissä on ”soten”– ja pelastustoimen tulevaisuutta määrittävät vaalit.

Tämä yhteiskunnallinen karmea tilanne, johtotyhjiö, epäloogiset rajoitustoimet ja jatkuvat ad hoc -linjaukset osoittavat, että yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on iso merkitys sillä, kuka ja miten maata johdetaan. Sama pätee paikallisella ja alueellisella tasolla.

Kansa on nyt vahvasti jakaantunut: Osa elää ihan suht tavallista arkea, osa elää elämänsä suurinta painajaista, jolle ei näy loppua.

Tämä vallitseva tilanne yksistään on syy äänestää. Oma neuvoni äänestyskoppiin on: se joka ymmärtää oman euronsa arvon, ymmärtää yhteisenkin euron arvon.

Karoliina Frank

yrittäjä, aluevaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna