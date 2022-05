Kaupungin vastaus uutiseen: More-alueen liittymällä on kaikki edellytykset valtion rahoitukseen

Hämeen Sanomat otsikoi uutisensa viime lauantaina (7.5.): “Liittymälle ei tarjolla valtion rahaa.”

Moreenin ja Rastikankaan yhteisen More-alueen keskeisin kehitettävä osa on uusi moottoritien eritasoliittymä. Liittymä tulee nivomaan yritysalueen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Eritasoliittymän ja siihen kytkeytyvän pitkien rekkojen palvelualueen (HCT-palvelualue) tiesuunnitelma on laadittu ja lähetetty hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 alussa.

Yhteistyösopimus on valmisteltu kevään aikana

Hämeenlinnan ja ely-keskuksen välinen rakentamissuunnitelman yhteistyösopimus on valmisteltu kevään aikana. Hankkeella on suunnittelun puolesta toteuttamisvalmius vuosina 2024–2025 ja liittymäalueen budjetti HCT -alueen kanssa on noin 13 miljoonaa euroa. Valtionvarainministeriö myönsi More-liittymän ja HCT-alueen jatkosuunnitteluun 500 000 euroa vuodelle 2022.

Liittymällä on kaikki tarvittavat edellytykset liittyä valtion Liikenne-12 toimeenpano-ohjelmaan ja saada rahoitusta valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena.

Liittymähanketta viedään aktiivisesti eteenpäin

Ohjelmaa päivitetään vuosittain ja liittymä on jo tällä hetkellä tunnistettu nykyisessä ohjelmassa. Liittymähanketta viedään eteenpäin aktiivisesti hyvässä hengessä yhdessä Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan, Linnan Kehitys oy:n, Hämeen liiton, Hämeen kansanedustajien ja eri vaikuttajien kanssa. Tulemme perustellusti edellyttämään myös valtion osallistumista liittymän rahoitukseen.

Suurhankkeiden läpivienti on kaiken kaikkiaan maratonlaji, jossa korostuvat oikea-aikainen tietopohjainen päätöksenteko ja maakunnan yleistä elinvoimaa edistävä tiedottaminen.

Kansallisesti merkittävän hankkeen tavoitteena on, että 1 100 hehtaariin alueella on tarjolla 1 500 000 rakennusoikeusneliötä.

Poikkeuksellista kuntayhteistyötä

More tarjoaa työtä jo nyt yli 80 yritykselle ja tulee tarjoamaan työtä yli 3 000 tekijälle Suomen kasvukäytävällä. Kyseessä on siten varsin poikkeuksellinen kuntayhteistyö, jossa kahden kunnan elinkeinoaluetta rakennetaan yhdessä. Lisäksi More on nimetty maakunnan ykköshankkeeksi.

Moren yhteyteen suunnitellaan myös uutta raskaan liikenteen ja HCT-kuljetusten tarpeita vastaavaa, tulevaisuuteen katsovaa, älyteknologialla varustettua levähdys- ja palvelualuetta.

HCT-palvelualueen tarkoituksena on vastata raskaan liikenteen ja erityisesti HCT-kuljetusten tarpeita ja toimia älykkäitä logistisia palveluita tukevana alueena lähellä pääkaupunkiseudun liikenteellisiä hubeja.

Tarja Majuri

kaupunkirakennejohtaja

Niklas Lähteenmäki

maankäytön suunnittelujohtaja

Ari Räsänen

johtaja, sijoittumispalvelut

Linnan Kehitys oy

Hämeenlinna