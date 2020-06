Kotimainen kysyntä kantaa matkailua

Ennusteet toukokuun lopulta povaavat majoitus- ja ravitsemusalalle kesälle 2020 noin 50 prosentin liikevaihtoa verrattuna viime vuoteen.

Suosittuja ovat nyt mökkilomat ja lähimatkailu. Myös asuntoautoja ja moottoripyöriä on ostettu ennätystahtiin – tosin suhteelliset kasvuprosentit antavat positiivisemman mielikuvan kuin todelliset myyntimäärät.

Koko maassa linja-autoreiteistä ajetaan jo kolmannes ja junavuoroista jopa 85 prosenttia normaalista eli suunta on parempaan.

Tummia pilviä on kuitenkin edelleen paljon horisontissa. Epävarmuus jäytää niin yrittäjiä kuin kuluttajiakin.

Uutta tutkimustietoa matkustushalukkuudesta on saatavilla.

Puolet suomalaisista suunnittelee matkaa kotimaassa 2020, mutta suurin osa ei ole vielä päättänyt kohdetta tai ajankohtaa.

Hygienia ja yleisemminkin siivouksen taso mietityttävät. Kuluttajien ostohalukkuuteen vaikuttaa nyt ensisijaisesti, kuinka turvalliseksi matkustaminen ja matkakohde koetaan.

Kotimaan matkailulla onkin tuhannen taalan paikka tarjota palvelujaan. Viestintä on avainasemassa. Matkailuyritysten on kerrottava, että avoinna ollaan ja muutkin ovat jo täällä eli ”miksi et sinäkin?”.

Kannustan kaikkia yrittäjiä nyt kertomaan ja markkinoimaan avoinna olevista palveluista. Kerro myös mitä yrityksessäsi on tehty turvallisen matkailukokemuksen hyväksi, esimerkiksi uudet siivouskäytännöt). Suomen suvi on lyhyt, mutta matkailukesä on vielä kohtuullisesti pelastettavissa, kun saamme suomalaiset liikkeelle. Kanta-Häme on lähellä – ja meillä on paljon koettavaa.

Janne Tienpää

toiminnanjohtaja

Elinvoimaa Hämeeseen ry