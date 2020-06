Lenkkipoluille tuli vaihtelua, kun uimahalli aukesi Tervakoskella

Janakkalan kunnan yksi tärkeimmistä kuntoliikuntapaikoista on Tervakosken uimahalli, se mahdollistaa kaiken ikäisten liikunnan harrastamisen, ”vauvasta vaariin”. Korona on vaikuttanut uimahallin käyttöön ja se on ollut suljettuna 14.3. lähtien ja avattu nyt kesäkuun 1. päivänä.

Erittäin merkityksellinen se on henkilöille, jotka eivät pysty muuten harrastamaan liikuntaa, eivätkä esimerkiksi pysty kapuamaan kuntorappuja, jotka sijaitsevat aivan uimahallin vieressä.

Lisäksi se on hyvä liikuntamuoto kuntoutuksessa mm. lonkka- ja polvileikkausten jälkeen ja selkäsairauksissa. Vaikkei normaaliin uintiin vielä pystyisikään, voi tehdä kuntoutuksen vesikävelyllä ja siirtyä sitten kunnon kohottua uimaan tai jatkaa vesijuoksua.

Tutkimustenkin mukaan uimahallin käyttö vähentää sairaanhoidon kustannuksia. Samoin se antaa perheille mahdollisuuden viettää yhteistä aikaa liikunnan merkeissä.

Uimahallilla on meneillään uimakoulut lapsille. Uimahallilla on normaalin 25 x 10 metrin uima-altaan lisäksi lasten allas, poreallas, kuntosali ja kokoustilat saunoineen ja omine pesutiloineen sekä kahvio. Uimahallissamme on käynyt paljon käyttäjiä myös lähikunnista niin uinnin harrastajia kuin kilpauimareitakin.

Positiivisia vaikutuksia

Tutkimusten tulokset osoittavat, että suomalaiset aikuiset, lapset ja nuoretkin viettävät valtaosan valveillaoloajastaan paikallaan, istuen tai makuulla.

Suurin osa suomalaisista liikkuu liian vähän keskimäärin vain tunnin päivässä. Nyt tuntuu ja näyttää kuitenkin siltä, että Koronan aikana aikuisten arkiliikkuminen kävelyn muodossa on lisääntynyt, tulokset tästä näkyvät tilastoissa myöhemmin. Nyt saimme uimisen siihen lisänä ja vaihtelua kävelylle.

Esim. UKK-instituutin laatimassa liikuntapiirakassa yli 65-vuotiaille liikunnalla haetaan lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta. Lihasvoimaa voi lisätä vesivoimistelulla ja kuntosalilla samoin kuin kestävyyskunnon nostamiseen tarvitaan uintia ja vesijuoksua.

Liikunnalla ja erityisesti hyvällä kestävyyskunnolla on positiivisia yhteyksiä aivojen toimintaan, kuten muistiin, keskittymiskykyyn ja oppimiseen.

Liikunnan merkitys tulee vahvistumaan entisestään väestön ikääntyessä ja entistä useamman iäkkään asuessa kotona laitoshoidon sijaan. Liikkumattomuus on riskitekijä moneen kansansairauteen, joiden kustannukset ovat valtiolle miljardeja euroja vuodessa.

Tutkimusten mukaan liikunnan avulla voitaisiin ehkäistä esimerkiksi 2 tyypin diabeteksesta, rinta- ja paksusuolen syöpää ja sydänongelmia.

Kaikki liikkumaan.

Sirpa Autio, valtuutettu (kesk.)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan puheenjohtaja

Janakkala