Eläinsuojeluyhdistys: Lokeilla on oikeus elää ja pesiä keskustassa

Hämeenlinnan keskustan lokit ja niiden poikaset ovat puhututtaneet paljon lähiaikoina. Poikasia vilisee kävelykaduilla ja suojelevat emot koetaan hyvin häiritseviksi ja pelottaviksikin.

Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry haluaa kuitenkin muistuttaa, että eläinsuojelulaissa määritetty pesimisrauha koskee myös keskustan lintuja. Lokit hakeutuvat kaupungin keskustoihin ruoan perässä ja myös koska ihmisten toimesta on tuhottu paljon niiden luonnollisia pesimäpaikkoja.

Eläinsuojeluyhdistyskään ei puutu terveiden kadulla tepastelevien poikasten eloon, mutta loukkaantuneet käydään tarkastamassa ja toimitetaan tarvittaessa jatkohoitoon. Emot ruokkivat poikasia maahan. Yhteydenottoja poikasten hyvinvoinnista huolestuneilta on tullut runsaasti. Poikasia ei voida siirtää pois keskeisiltä paikoilta ja pienet siirrot ajoteiltä tehdään emolintujen valvovan silmän alla. Mikäli lokkien pesimistä keskustassa halutaan vähentää tulee tilanteeseen puuttua jo ennen pesimisaikaa.

Taloyhtiölle on saatavilla monia erilaisia keinoja pyrkiä estämään katoilla pesiminen. Yhdistys mielellään auttaa taloyhtiöitä ratkaisuiden miettimisessä.

Yhdistyksen kanta on, että lokeillakin on oikeus pesiä ja elää myös keskustassa ja perimmäinen syy siihen miksi lokit viihtyvät siellä missä ihmisetkin, on ihmisten itsensä aikaansaamaa. Tästä syystä yhdistys toivoo, että vihamieliset asenteet unohdettaisiin pois rakentavan keskustelun ja myös eläinystävällisten ratkaisuiden löytämisen tieltä.

Toivomme vastuun ottamista niin kaupungilta kuin taloyhtiöiltä.

Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry:n puolesta

varapuheenjohtaja Marjo Kolari

