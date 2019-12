Mielipide: Lopettakaa yllytys lisääntymiseen - tämän kehityksen suunta on välttämätön tosiasia

Suomessa vaanii aave. Kestävyysvajeen aave. Viime aikoina on nimittäin uutisoitu laajalti Suomen väkiluvun kehityksen suunnasta.

Nuoret aikuiset eivät lisäänny tarpeeksi, ja kestävyysvaje tulee ja särkee ihanneyhteiskunnan toimivuuden.

Ratkaisuksi tähän ongelmaan ei kelpaa ulkomaalaisen työvoiman käyttö, saati kehityksen suunnan hyväksyminen muuttumattomana tosiasiana, vaan poliitikot ja media ovat aloittaneet jo vuosia sitten kampanjan nuorten lisääntymisen lisäämiseksi, suunnitellessaan jopa erinäisten etuuksien ja porkkanoiden myöntämistä urotyöstä suomalaisen ”hyvinvointiyhteiskunnan” hyväksi.

Onneksi ilmeisen ajoissa ymmärrettiin, etteivät synnytystonnit olleetkaan paras keino ratkaista ongelma.

Tyydyttiinkin ainoastaan tuottamaan iltapäivälehtien palstatilaa täyttäviä traagisia ennustuksia väkiluvun jatkuvasta hiljattaisesta kuihtumisesta. Jospa se motivoisi jälkikasvun hankkimiseen?

Koko asiassa unohdetaan se, että tämän kehityksen suunta on välttämätön tosiasia. Länsimaassa, jossa lisääntyminen ei ole biologisista syistä enää välttämätöntä, käy juuri näin.

Moni ihmisyksilö käyttää elämänsä ensimmäiset liki 30 vuotta kouluttautuessaan ammattiin, josta ei edes välttämättä pidä.

Kun tähän lisätään vielä nuorten miesten syrjäytymisuhka, epävakaa työllisyystilanne, mielenterveysongelmat, ilmastoahdistukset ja kaikki muut seikat, jotka ovat läntisen hyvinvointivaltion välttämättömiä sivuongelmia, niin pitäisi olla aika selvää, minkä takia syntyvyysennusteet näyttävät niin fataaleilta.

Nuorilla on elämä vielä edessään, ja he elävät siis elämänsä parasta aikaa, jolloin on mahdollisuus etsiä itseään ja uusia kokemuksia. Itse haaveilen lukion ja siviilipalveluksen jälkeen reppureissusta Intiaan.

Kuka tietää, palaanko sieltä takaisin – luultavasti –, mutta sen tiedän, ettei kestävyysvajeella tai lisääntymistarpeilla – valtion yllyttämänä – ole mitään tekemistä takaisin palaamiseen liittyvän päätökseni kanssa. Yksilö ei kuitenkaan ole olemassa valtiovaltaa, vaan omaa itseään ja läheisiään varten.



Kalle Lähteenkorva

opiskelija

Janakkala