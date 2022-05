Lulu Ranne (ps.): Äitien vöitä ei saa enää kiristää – He ovat jättäneet jo väliin maksulliset jumpat, jotta lapset saavat harrastaa

Naiset ja miehet ovat erilaisia ja jokainen oma yksilönsä. Joidenkin tutkijoiden mukaan naisilla korostuvat herkät ja lämpöiset tunteet sekä huolestuneisuuden tuntemukset enemmän kuin miehillä. Naiset ovatkin emoja ja emon tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että pennut kasvavat ja lähtevät omilleen reppu sopivasti täynnä rakkautta, opetuksia, kokemuksia, kolhuja ja onnistumisia.

Vaikka Suomessa jokainen tyttö ja nainen voi kouluttautua mille tahansa alalle, on aivan luonnollista, että naiset usein hakeutuvat aloille, joissa saa opettaa, kasvattaa, auttaa, tukea, hoitaa ja hoivata. Tämä on hyvä asia, sillä näin Suomi saa työvoimaa, joka on sitoutunutta ja luontevasti omalla alallaan.

Huoltovarmuuden kannalta suurimpien toimialojen – terveys- ja sosiaalipalveluiden, koulutuksen sekä hallinto- ja tukipalveluiden – ns. kriittisissä ammateissa työskentelevistä 90 % on naisia.

Miesten julkisen alan palkat laukanneet

Julkisen sektorin 2000-luvun palkkakehityksestä huomaa, että valtion miesten palkat lähtivät laukalle vuodesta 2008 alkaen, ja sekä kuntien että yksityissektorin naiset jäävät yhä enemmän heistä jälkeen.

Äidit ovat siis usein palkkakuopassa ja pyörittävät vahvasti suomalaisten kotien arkea. Arkea, jota Marinin hallitus kurjistaa edelleen. Äitien ostovoima on romahtanut, mutta hallitus ei siitä piittaa.

Hallitus väittää, että maailman meno on nyt vain sellaista, että äitien pitää kiristää vyötä, vaikka se on itse kiihdyttänyt liikkumisen, syömisen ja asumisen kustannusten nousua. Se ei edes yritä tasapainottaa julkista taloutta, joka lopulta ratkaisee sen, minkä hintaista ja kuinka sujuvaa äitien ja perheiden arki on.

Pääministeri Marinille tiedoksi, että suomalaiset äidit ovat jo kiristäneet vöitään niin, ettei kiristämisen varaa enää ole. Äidit ovat jo pistäneet asioita tärkeysjärjestykseen. He ovat unohtaneet uudet sukkahousut ja hiusvärit, jotta lapsilla olisi arjessa kaikki tarvittava.

Maksulliset jumpat on jo jätetty väliin

He ovat jo jättäneet maksulliset jumpat väliin ja kiitävät vanhoilla lenkkareilla pitkin katuja, jotta lapset saavat harrastaa edes jotain. Äidit ymmärtävät, että ympäristöä pitäisi suojella, kulutusta muuttaa kestävämmäksi ja kotiruokaakin valmistaa suomalaisista raaka-aineista. Äitien ostovoima tai voimat muutenkaan eivät kaikkeen tähän kuitenkaan riitä.

Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että palkkakuopassa olevat naiset, äiditkin, ansaitsevat lisää palkkaa. Hallituspuolueet ja Kokoomus kuitenkin vain haaveilevat vihreästä kasvusta ja maahanmuuttajatyövoimasta, jotka eivät ratkaise ongelmia vaan nykymuodossaan lisäävät niitä.

Äitien (saati muidenkaan) palkannostovaraa ei löydy velkaa, veroja ja tuentarvetta kasvattamalla. Perussuomalaisilla sen sijaan on keinot ja halu, joilla äitienkin palkkoja voidaan nostaa, veroja laskea ja ostovoimaa kasvattaa.

Valtion on oltava kuin äiti: lapset ensin

Suomen valtion on oltava kuin äiti, joka aina ensin huolehtii lastensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Varmistaa, että tärkeimmät asiat ovat kunnossa myös vaikeina hetkinä asettamalla arjen tekemiset ja menot tärkeysjärjestykseen. Keskittyy ydintehtäviinsä ja löytää palkkakuopassa oleville huoltovarmuuden rakentajille palkannostovaraa.

Valtio kuitenkin laiminlyö velvollisuuksiaan. Se on paisuttanut julkishallinnon omia kustannuksia maailman korkeimmiksi. Se lähettää miljardeja ulkomaille ja rapauttaa kansalaisten terveyttä, toimeentuloa ja tulevaisuutta. Se elää yli varojensa niin, etteivät rahat riitä ydintehtävistä huolehtimiseen.

Jos Suomen valtio olisi kuin äiti, se ei ottaisi leipää lapsensa suusta ja lähettäisi sitä ulkomaille. Se olisi tarkka menoistaan ja huolehtisi ensin omasta jälkikasvustaan ja vasta sitten muusta. Jos rahkeita ja rahaa jää yli.

Äideillekin jäisi enemmän iloa ja voimia arkeen kun valtio ottaisi äideistä mallia.

Onnea kaikille äideille!

Lulu Ranne

hämeenlinnalainen kansanedustaja (ps.)