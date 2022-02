Lulu Ranteen (ps.) mielipide: Tahattomien seurausten laki ja energian hinta – Eivät ihmiset ole tyhmiä

Keskustelu sähkön ja polttoaineiden hinnoista käy kuumana.

Ilmastoagendaa edustaville kommentaattoreille yhteistä on alentuva ihmisten tyhmänä pitäminen. Ettei kansa ymmärrä mistä polttoaineiden hinta muodostuu ja nousu johtuu, tai että ennen on ollut kalliimpaakin inflaatio ja ostovoima huomioiden.

Eivät ihmiset ole tyhmiä. He kyllä tietävät, että öljytuotteiden hinnannousu nyt johtuu pääosin maailmanmarkkinoista, ja ettei valmisteverojakaan ole juuri tähän saumaan nostettu.

Yhteishinta ylittänyt sietorajan

Ihmiset tietävät myös, että polttoaineiden hinnat on jo aikaisemmin, halvemman öljyn aikana, nostettu kansainvälisestikin ennätyskorkealle valmisteveroilla ja sekoitevelvoitteella. Nyt kun öljyn hinta nousee, verot eivät jousta alaspäin, ja yhteishinta ylittää sietorajan. Sietoraja myös laskee, kun ihmiset ovat muutenkin tiukoilla.

Vetoamalla markkinoihin hallitus pakoilee vastuutaan polttoaineiden hinnoista verojen ja sekoitevelvoitteen muodossa. Ei kukaan voi selittää tankkaajalle, että ei voi tuntua liian kalliilta, tai että polttoaineen kuuluukin olla niin kallista, ettei välttämättömiin ajoihin ole varaa.

Lopulta lypsetään sähköautoilijatkin

Rehellinen hintaohjaus veroilla tarkoittaisi, että epätoivottava toiminta vähenee ja verotulojen väheneminen on toivottavaa ja se myös kestetään. Nyt niin ei ole. Eli kyllä sähköautoilijatkin lopulta lypsetään. Liikkuminen on vihervasemmiston ikuisessa verotähtäimessä.

Valtionvarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) ehdotti väliaikaisia puolen vuoden veronalennuksia (HäSa 11.2.). Mitäs sitten puolen vuoden päästä? Pysyvää rakenteellista ongelmaa ei voi hoitaa väliaikaisilla toimilla.

Veroja ja maksuja on ryhdyttävä laskemaan pysyvästi. Valtion on vähennettävä tarpeettomia menojaan, ettei kansan tarvitse vähentää välttämättömiä menojaan.

Myös sähköselitykset älyllisesti epärehellisiä

Sähkön hintapiikkiä selitetään myös älyllisesti epärehellisesti. Se, että yhtä aikaa voi olla kylmää, tuuletonta, ja energian tarve muutenkin kasvussa, ei saisi olla yllätys.

Se, että siinä tilanteessa joudutaan käynnistämään päästöoikeuksien ja kaasun hinnan vuoksi superkallista fossiilista tuotantoa ja sähkön hinta siksi räjähtää, ei ole syy vaan seuraus. Avainkysymys on, miksi energiasta voi tulla pula?

Energian ajoittainen puute ja päästöoikeuksien kalleus ovat itse aiheutettuja ongelmia. Syy on epäonnistuneessa ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Ydinvoimaa on jarrutettu ja ajettu alas. Samalla säistä riippuvainen, tuettu tuuli- ja aurinkovoima on häätänyt markkinoilta vakaata perusvoimaa ennen kuin korvaavia, toimitusvarmoja teknologioita ja tuotantokapasiteettia on ollut käytettävissä. Suomi on kytketty Saksan sekoiluihin eurooppalaisen sähkömarkkinan kautta.

Vihersiirtymää halutaan fanaattisesti

Eräs tahattomien seurausten laki on, kun jotakin, kuten nyt vihersiirtymää, halutaan niin fanaattisesti, että politiikkatoimien ilmeisetkin tahattomat seuraukset jätetään huomiotta. Nyt on niiden tahattomien seurausten aika.

Nopeaa korjausta ei ole. Alkuun päästään, kun asetetaan Suomen hiilineutraalisuustavoite samalle tasolle muun EU:n kanssa, vuoteen 2050.

Lulu Ranne

kansanedustaja (ps.)

Hämeenlinna