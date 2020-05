Luotsin Heikki Rantala: Hämeenlinnan työllisyyspolitiikka on johdettu tyhjän päälle

Hämeenlinnan kaupunginhallituksella oli maanantain kokouksessaan esillä kaksi ilkeää ongelmaa. Ensinnäkin yhteistoimintaneuvotteluilla ja ensi vaiheessa henkilökunnan lomautuksilla tavoitellaan viiden miljoonan euron kustannustason laskua.

Toiseksi kaupungin työllisyyspolitiikka on kasvattanut viime syksystä alkaen työttömyyden kustannuksia.

Samalla, kun kaupungin työllisyyspolitiikka tarvitsee radikaalin paradigman muutoksen, lomautukset rajoittavat työllisyyspoliittisia toimia kaupungin organisaatiossa.

Kaupungin henkilökunnan lomautus tekee työkokeilut mahdollisiksi vasta, kun kaupunki on ennen työkokeilua tarjonnut työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville.

Palkkatuki on mahdollinen, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työhön ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

Irtisanomiset lopettavat työkokeilut

Irtisanomiset lopettavat työkokeilut ja palkkatuen pitkäksi aikaa kokonaan.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tarkoittaa yksinkertaistetusti valtion ja kuntien sopimusta työttömyyden aiheuttamien kustannusten jakamisesta.

Kun työttömyys pitkittyy, kustannuksia tulee enemmän kunnan maksettavaksi. Järjestelmän tarkoitus on taloudellisesti kannustaa kuntia järjestämään palveluita työttömille.

Työllisyyspolitiikka on ollut palveluiden alasajoa

On ikävää antaa tällaista palautetta, mutta viimeiset kaksi vuotta Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspolitiikka on tarkoittanut olemassa olleen ja varsin hyvin toimineen palveluverkon alasajoa. Tämä olisi ymmärrettävää, jos tilalle olisi rakennettu jotakin uutta.

Paljon hehkutettu työllisyyspalveluiden dynaaminen hankintamalli on jäänyt urbaaniksi legendaksi. Nyt työllisyyspolitiikka on johtanut epätoivottaviin tuloksiin, jotka eivät johdu koronapandemiasta.

Käänne työmarkkinatuen kuntaosuudessa tapahtui marras-joulukuussa, noususuhdanteen huipulla. Työmarkkinatuen kuntaosuus kääntyi kasvuun vastoin trendiä.

Pidin käännettä tuolloin ns. heikkona signaalina, josta ei vielä pystynyt sanomaan mitään varmaa. Jälkeenpäin tarkasteltuna kysymyksessä täytyy olla harjoitetun politiikan synnyttämä todellinen käänne. Koronan vaikutukset alkavat näkyä tilastoissa vasta maaliskuussa.

Suhdannekierto otettava huomioon

Talous- ja työllisyyspolitiikassa pitää aina ottaa huomioon suhdannekierto. Tai olisi pitänyt.

Suhdannekierron huomioiminen tarkoittaa, että noususuhdanteen aikana heikoimmassa asemassa olevien työllisyyspalvelut rakennetaan kuntoon samalla, kun avoimille työmarkkinoille kykenevät työllistyvät joka tapauksessa.

Tuloksena laskusuhdanteen tai talouskriisin oloissa työllisyyspalvelut ovat valmiita ottamaan vastaan kasvavan määrän työttömiä.

Hämeenlinnassa ei ole tehty mitään tästä. Päinvastoin. Halvaannutettu palveluverkosto ei tällä hetkellä pysty vastaamaan kasvavaan työttömyyteen.

Nopeaa ensiapua olisi tarjolla

Nopea ensiapu tilanteeseen on lähiviikkojen aikana nostaa pystyyn kertaalleen alas ajettu palveluverkosto. Onneksi toimintamallit ovat vielä tuoreessa muistissa. Nopea reagointi on vielä mahdollista.

Työllisyyden kuntakokeiluun on syytä suhtautua kriittisesti. Kaupunginhallituksen listalla olevan selvityksen mukaan kysymyksessä on byrokraattinen hallintohimmeli, jonka konkreettinen lisäarvo jää epäselväksi.

Työllisyysselvityksessä ei ole sanaakaan Luotsista

Luotsi-säätiön toimitusjohtajan näkökulmasta mielenkiintoista on, että kaupunginhallitus on 23.3. hyväksynyt Luotsin in house -asemaa koskevan aiesopimuksen, joka sisältää työllisyyspalveluiden volyymin ja hankintatavan sekä projektien rahoituksen vuodelle 2020 ja eteenpäin.

Kaupunginhallituksen saamassa työllisyysselvityksessä ei ole sanaakaan Luotsista.

Työllisyyden merkitseminen tiedoksi ei riitä

Pari vakavaa neuvoa kaupunginhallitukselle ja samalla jokaiselle poliittiselle vaikuttajalle:

Työllisyyden tilannekatsauksen merkitseminen tiedoksi ei riitä. Tarvitaan nopeita päätöksiä.

Ei pidä kiinnittää huomiota vain siihen, mitä poliittisille päättäjille virkamiesten toimesta kerrotaan. Pitää kiinnittää huomio siihen, mitä ei kerrota.

Heikki Rantala

toimitusjohtaja

Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi