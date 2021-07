Lyhyesti lukijoilta: Aurinkovoimaa Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöihin

Käytetäänkö Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöissä aurinkovoimaa? Jos ei, niin miksi ei.

Mie

Wanaja-festivaali oli upeasti järjestetty ja parhaat esiintyjät. Tervetuloa taas ensi vuonnakin. Ainaiset valittajat voivat mennä Kantolaan piknikille. He saavat ilmaiseksi kuunnella musiikkia ja jaksavat valittaa. Keskusta on kaikkien kaupunkilaisten keskusta ja siellä kuuluu olla ääntä ja toimintaa. Muuttakaa pois jos ette tätä ymmärrä.

Lisää festareita

Edelleenkin paras ja halvin pyöräreitti etelä-pohjoissuunnassa on Saaristenkatu: rauhallinen, loivarinteinen, hyvät yhteydet myös itä-länsisuuntaan. Ei maksa paljon eikä suurta kiusaa pysäköinnille eikä yrittäjille. Mitä pahaa ovat Sibeliuksenkadun yrittäjät tehneet?

Lauri

Perussuomalaisten aktiivi todistaa (HäSa 13.7.), että puolueensa ei epäile ilmastonmuutoksen todenperäisyyttä koska jääkausikin on ollut. Nyt kun hengenheimolaisensa vielä heräisivät ymmärtämään, että käynnissä oleva muutos, niin luonnollisena ilmiönä kuin sitä haluaakin pitää, on ongelma siksi, että se tekee elämisen ihmiskunnalle vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Perussuomalaiset ovat ihmisiä ja myös he jälkeläisineen tulevat kärsimään muutoksista. Mitä mahdottomammaksi elämä jossain päin käy, sitä enemmän ihmisiä pyrkii sinne missä vielä voi elää. Monenlaista vyöryä on luvassa. Onko perussuomalaisilla halua pyrkiä hidastamaan ilmastonmuutoksen tuhoja ihmiselle vai onko tärkeämpää kiukutella sitä vastaan, että asialle voisi nykyihminen tehdä jotain? Ja kiukutella siitä, että itse ei varmasti tee mitään yhtään enempää kuin joku toinen?

Hätilän Helmi

Kannattaa lukea Uuden Suomen artikkeli eduskunnan varapuhemiehestä Juho Eerolasta. Hän on ollut kansanedustajana jo yli 10 vuotta. On oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen. Perussuomalaiset ovat lisäksi populistinen ja porvarillinen yrittäjien puolue. Suhde EU:n ja euroon on kahtiajakoinen. HäSan pääkirjoitus (10.7.) oli asianmukainen ja paikkansa pitävä, ainakin tilaajien painoksessa. Sivistyssanojen viljely ei sivistä!

Politiikan tarkkailija

Sote-uudistus näyttää siis toteutuvan. Näiden viralliselta nimitykseltään Hyvinvointialueiden, eli käytännölliseltä nimitykseltään ”maakuntavaltuustojen”, valtuutettujen kuntatausta ratkaisee paljoltaan sen, miten maakuntien keskuskaupungin sananvalta suhteessa sen ympäristökuntiin toteutuu. Päijät-Hämeessä enemmistön asukasmäärän johdosta saavuttanee lahtelaiset valtuutetut, mutta Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan ulkokuntaiset valtuutetut.

Vaikutus?

Katselin TV:n aamulähetystä. Olo tuntui tylsältä ja ankealta. Vieraaksi tuli onnellisuusvalmentaja Auli Malimaa, naurahdin. Hetken kuunneltuani oloni keveni kummasti. Lähetyksen toimittajankin kasvot ja silmät loistivat hyväntuulisina. Auli ruutuun ainakin kerran viikossa!

Uskomatonta, mutta totta